Mueren 624 trabajadores en accidente laboral hasta octubre, 40 menos que en 2024

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 624 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los diez primeros meses del año, 40 menos que en igual periodo de 2024, lo que en términos relativos implica un descenso del 6%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La mayor parte de los accidentes mortales del periodo enero-octubre se produjeron por infartos y derrames cerebrales (204), golpes por la caída de un trabajador (84), quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (75) y accidentes de tráfico (60), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 6,8% hasta octubre tras registrarse 497 fallecidos, 36 menos que en 2024, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte cayeron un 3,1%, hasta un total de 127 fallecidos, cuatro menos que entre enero y octubre del año pasado.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 220, con un descenso del 18,5% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 42 trabajadores, diez menos que hasta octubre de 2024, e industria, con tres siniestros menos, hasta los 93 fallecidos.

Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con un avance del 23,5%, hasta los 142 trabajadores.

El índice de incidencia de accidentes mortales en jornada (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó hasta octubre un 8,8%, con descensos del 20,6%, 20,4% y 4,7% en servicios, agricultura e industria, pero con un incremento del 19,9% en construcción.

CAEN LIGERAMENTE LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 1,7% en los diez primeros meses del año, hasta un total de 521.402, de los que 446.435 se produjeron en el centro de trabajo (-2,3%) y 74.967 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 1,8%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 3.161 hasta octubre, un ligero 0,3% menos, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave bajaron un 11,5%, hasta los 789.

Los accidentes leves en jornada de trabajo se redujeron un 2,3%, hasta un total de 442.777, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 2%, hasta los 74.051.

572 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 52 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 624 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta octubre, 572 eran asalariados, 36 menos que en igual periodo del año pasado (-5,9%), mientras que 52 fallecidos eran trabajadores autónomos, cuatro menos que en el mismo periodo de 2024 (-7,1%).

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta octubre 23.848 accidentes laborales con baja, un 14,2% menos que en igual periodo de 2024, con 22.127 siniestros en jornada de trabajo (-14,9%) y 1.721 accidentes 'in itínere', un 5% menos.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, entre enero y octubre se notificaron 456.550 accidentes sin baja laboral, un 2,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

UGT: CADA DÍA DOS PERSONAS MUEREN POR GANARSE LA VIDA

UGT ha lamentado que cada día dos personas mueren por el simple hecho de intentar ganarse la vida y ha criticado a la CEOE por bloquear "cualquier posible acuerdo" en la Mesa de Diálogo Social en la que se estaba negociando la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por ello, ha instado al Gobierno a buscar otras alternativas frente a este bloqueo.

"Son muchos los retos que se abordaron a lo largo de esta negociación y que desde UGT hemos intentado que se incorporasen tanto a la Ley de Prevención como al Reglamento de los Servicios de Prevención", ha indicado el sindicato en un comunicado.

Entre ellos, la incorporación de la perspectiva de género y de edad, la protección de la seguridad y salud frente a los riesgos climáticos, así como de aquellos derivados de la digitalización del mundo del trabajo como por ejemplo la desconexión, la protección de la salud mental de las personas trabajadoras, que se encuentra seriamente mermada y que, sin lugar a dudas, se ve influida por las condiciones de trabajo y la precariedad laboral.

También la creación de una figura similar a la del Delegado Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, así como dotar de crédito horario específico a los delegados de prevención, otra propuesta que no se ha materializado dado el bloqueo patronal.