Saiz acusa al PP y Vox de querer "privatizar" y "recortar" el sistema de pensiones

1125505.1.260.149.20261015104023 La ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este jueves al Partido Popular y a Vox de querer "privatizar" y "recortar" el sistema público de pensiones y ha defendido que actualmente es "sostenible, equilibrado, equitativo y robusto".

"Lo primero que exigiría es hablar con rigor y con responsabilidad de un sistema público que no solamente es fruto del diálogo, sino que está pactado con Europa", ha afirmado Saiz al ser preguntada antes de inaugurar el Foro Pensiones 2026 por las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien el martes vaticinó que el sistema de pensiones va a "petar".

Saiz, además, ha destacado que el sistema está evaluado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y otros organismos independientes que lo han avalado.

La ministra ha contrapuesto el modelo del Gobierno al del PP, al que ha reprochado que haya votado en contra de la revalorización de las pensiones. En este sentido, ha recordado que los 'populares' se opusieron en 2021 a la ley que garantiza la actualización de las prestaciones conforme al IPC y ha criticado que, cuando gobernaban, las pensiones subían apenas un 0,25%.

Preguntada por si el Gobierno subirá las pensiones durante la campaña electoral, la ministra ha defendido la "coherencia" del Ejecutivo con la revalorización de las prestaciones, que ha vinculado a una cuestión de "justicia social".

"Cada vez que ha tenido oportunidad de posicionarse en relación con la revalorización, ha votado que no", ha insistido Saiz, que ha acusado al PP de mantener una posición incoherente y ha reiterado que su modelo, junto al de Vox, es "privatizar y recortar".

LA HUCHA DE LAS PENSIONES, HASTA LOS 20.000 MILLONES

La ministra también ha defendido la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social --hucha de las pensiones-- que, según ha indicado, el PP dejó "prácticamente a cero", con 5.000 millones de euros, mientras que el actual Gobierno prevé elevar hasta los 20.000 millones al cierre de este año.

Asimismo, ha destacado los datos de afiliación a la Seguridad Social con 22,4 millones de cotizantes.

Por otro lado, Saiz ha defendido el impacto de la reforma laboral, que contó con el voto en contra del PP, y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha aumentado un 66% en los últimos años.

De cara a 2050, cuando concluya la jubilación de la generación del 'baby boom', la ministra ha defendido que será necesario fortalecer los ingresos mediante la creación de empleo, el diálogo social y las reformas derivadas de las recomendaciones del Pacto de Toledo.