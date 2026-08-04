Saiz atribuye el impacto positivo de la regularización al "éxito colectivo" de las políticas del Gobierno

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, valora los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio, a 4 de agosto de 2026, en Madrid (España). La Seguridad Social rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de o - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este martes que la incorporación de 262.475 personas al sistema procedentes del proceso extraordinario de regularización constituye "un éxito de país" y "un éxito colectivo", fruto directo de las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo, en un contexto en el que la afiliación total ha alcanzado el récord de 22,5 millones de cotizantes.

En declaraciones a los medios, la titular de Inclusión ha ensalzado los resultados del mercado laboral subrayando que España acumula "66 meses ininterrumpidos creando empleo" y ha defendido que se trata de un mercado donde "calidad y cantidad van de la mano", tras sumarse 642.000 afiliados en el último año y situarse la afiliación extranjera en un máximo histórico de 3,5 millones.

"España está creando el 50% del empleo de la Unión Europea y algo que no había pasado nunca es que calidad y cantidad van de la mano con datos que miran directamente a los jóvenes", ha manifestado Saiz, señalando que la contratación de menores de 30 años crece cerca de un 50% desde 2018.

La ministra ha vinculado este desempeño a medidas concretas como la reforma laboral, los paquetes anticrisis desplegados ante situaciones como los aranceles o el "escudo social", apoyados en una "ramita fundamental" como es el diálogo social con la ciudadanía en el centro.

En cuanto a la evolución de la regularización en las cifras de los próximos meses, Saiz ha confirmado que ya se aprecia "un impacto positivo" y ha avanzado que el Ministerio dará cuenta del alcance global una vez finalizada la resolución de todos los expedientes, de los cuales el 81,5% de los dados de alta cotiza en el Régimen General y con Madrid a la cabeza con 51.844 afiliados.

"Ya estamos superando el 70% de la resolución de los expedientes, pero estamos trabajando indudablemente para que siga teniendo ese impacto positivo en la afiliación", ha remarcado la ministra, aclarando que las cifras actuales reflejan "una foto fija a 30 de julio que se va moviendo".