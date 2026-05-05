Saiz: "España vuelve a romper todas las barreras de creación de empleo en el mes de abril"

1084044.1.260.149.20260505090152 Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado este lunes que España "volvió a romper en abril todas las barreras de creación de empleo".

"El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social de media y además la serie original ha sumado casi 224.000 afiliados respecto al mes de marzo en el que ha sido el tercer mejor mes de abril desde que existen registros", ha subrayado la ministra.

En términos desestacionalizados, Saiz ha destacado que la Seguridad Social sigue "muy por encima" de la cifra de 22 millones alcanzada el mes pasado y acumula 63 meses consecutivos creando empleo.

"Además los registros diarios también han superado los 22,2 millones durante este mes, cotas inimaginables hace poco tiempo", ha recalcado la ministra, que también ha celebrado las cifras "históricas" en afiliación femenina, con casi 10,5 millones de ocupadas; afiliación de extranjeros y afiliación de autónomos.

Saiz ha añadido que el mercado laboral español "sigue siendo la locomotora de Europa", pero además "lo hace con calidad". "Tenemos un mercado laboral más moderno, de mayor calidad. La estabilidad está en máximos históricos al tiempo en que se reduce la temporalidad y la precariedad", ha concluido.