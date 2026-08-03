Salario mínimo en Europa 2026: así queda España tras la última actualización y cuánto se cobra tras impuestos

Salario Mínimo en los países de la UE en 2026 - EPDATA

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El salario mínimo interprofesional (SMI) español, de 1.425 euros al mes en doce pagas en 2026, es el octavo más elevado de entre los 22 países de la Unión Europea que tienen fijado uno por ley, según los datos publicados por Eurostat el 31 de julio de este año.

Las nóminas más elevadas corresponden a Luxemburgo (2.771 euros), Irlanda (2.391 euros), Alemania (2.343 euros), Países Bajos (2.338 euros), Bélgica (2.234 euros), Francia (1.867 euros) y Eslovenia (1.482 euros).

En el extremo opuesto, el salario mínimo más bajo se encuentra en Bulgaria (620 euros), Letonia (780) y Rumanía (825). Italia, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia no tienen salario mínimo fijado por ley, al igual que Islandia, Suiza y Noruega.

Eurostat publica los salarios mínimos nacionales dos veces al año, reflejando la situación a 1 de enero y 1 de julio. Con la nueva actualización, España ha pasado del séptimo al octavo lugar tras incluirse el aumento del SMI en Eslovenia.

¿CUÁNTO CRECE ANUALMENTE EL SALARIO MÍNIMO EN EUROPA?

La tasa de crecimiento anual promedio entre julio de 2016 y julio de 2026 fue más alta en Lituania (11,7%), seguida de Rumanía (11,6%), Bulgaria (11,2%), Polonia (10,4%) y Hungría (10,0%).

Por su parte, las tasas más elevadas se registraron en Francia (2,4%), seguida de Malta (+3,2%), Luxemburgo (+3,7%) y Bélgica (+3,8%).

En el caso de España, la variación promedio del SMI fue del 6,4% entre julio de 2016 y julio de este año, la octava más alta entre los países de la eurozona.

¿CÓMO QUEDA EL SMI TRAS PAGAR IMPUESTOS?

La última estadística que compara el SMI entre países después de impuestos ha sido elaborada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound) con datos de 2024, en su estudio 'Salarios mínimos en 2025: análisis anual'.

En 2024, los SMI netos mensuales más altos se estimaban en Luxemburgo (2.184 euros), Dinamarca (2.181 euros), Bélgica (1.978 euros), Países Bajos (1.978 euros), Irlanda (1.914 euros), Austria (1.914 euros), Suecia (1.713 euros), Finlandia (1.696 euros) y Alemania (1.505 euros).

Los salarios mínimos netos más bajos correspondían a Bulgaria (370 euros), Rumanía (401 euros), Hungría (456 euros), Letonia (586 euros) y Eslovaquia (665 euros).

En el caso de España, el SMI neto se situaba en 1.225 euros, en el puesto 12 entre los países analizados por Eurofound y el séptimo entre los que cuentan con SMI nacional. Este importe resulta de descontar 84 euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social y 14 euros de IRPF.

No obstante, este cálculo corresponde a datos de 2024. En 2026, el SMI español queda exento de IRPF en la mayoría de los casos gracias a una reforma fiscal aprobada por Hacienda en 2025.

El trabajador sí debe pagar las cotizaciones de Seguridad Social: contingencias comunes (4,7%), desempleo (1,55% con contrato indefinido y 1,60% con temporal) y el mecanismo de equidad intergeneracional (0,15%). Descontando solo esas cotizaciones, el SMI neto en España puede quedar en torno a 1.331 euros mensuales en 12 pagas en 2026 si el trabajador cuenta con un contrato indefinido de jornada completa.

¿POR QUÉ HAY PAÍSES EUROPEOS QUE NO TIENE SALARIO MÍNIMO LEGAL?

Países como Suiza, Noruega, Dinamarca o Austria no tienen un salario mínimo interprofesional fijado por ley porque han optado por un modelo basado en negociación colectiva fuerte, alta cobertura sindical y, en el caso suizo, un sistema descentralizado.

En los modelos nórdicos, los sindicatos temen que un SMI impuesto debilite la negociación colectiva, que históricamente ha producido sueldos altos y baja desigualdad.

¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE GANA EL SMI? Los datos más actualizados sobre la proporción de perceptores del SMI en países europeos corresponden a 2022. Eurostat los compara bajo el supuesto de contratos a tiempo completo y parcial, trabajadores de 22 años o más, en empresas con al menos 10 empleados y excluyendo las administraciones públicas. También se tienen en cuenta los ingresos por turnos y horas extras.

En esta línea, en 2022, la proporción de empleados que cobraban menos del 105% del salario mínimo nacional superaba el 10% en 7 países de la UE con salario mínimo: Bulgaria (13,0%), Francia (12,7%), Eslovenia (12,6%), Rumanía (10,5%), Grecia (10,2%), Polonia (10,1%) y Hungría (10,0%).

Las proporciones más bajas se dieron en Portugal (3,1%) y República Checa (2,6%). En España, esta cifra fue del 3,6%. En el presente ejercicio, el Gobierno calcula que el SMI beneficia a cerca de 2,5 millones de trabajadores.