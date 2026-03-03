Sánchez celebra el máximo de 21,67 millones de afiliados: "Más empleos, más estables y mejores salarios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes que la afiliación a la Seguridad Social se elevó hasta los 21,67 millones, nuevo máximo histórico para un mes de febrero, tras crearse casi 100.000 empleos en este mes.

"España avanza en la reducción de la brecha de género: hay más mujeres trabajando que nunca. Más empleos, más estables y mejores salarios", ha destacado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Seguridad Social ganó una media de 97.004 cotizantes en febrero respecto al mes anterior (+0,4%) impulsada por la educación y la hostelería, que sumaron entre ambos sectores más de 52.000 nuevos ocupados.

Tras el incremento de ocupados en el segundo mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de febrero, con 21.670.636 cotizantes.

De su lado, los datos publicados también este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social reflejan que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo.

Para la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las cifras de empleo demuestran que la política económica del Gobierno "genera crecimiento, empleo y bienestar".

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado la cifra de empleo en términos desestacionalizados, que alcanza histórico por encima de los 21,93 millones de afiliados.

"Se han creado casi medio millón de puestos de trabajo en el último año. Más de 62.500 en lo que va de 2026. Tenemos más empleo y de mayor calidad", ha ensalzado.