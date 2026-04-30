La Seguridad Social logra superávit de 3.422 millones hasta marzo tras ingresar un 7,8% más por cuotas

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social registró un saldo positivo de 3.422 millones de euros en los primeros tres meses del año, equivalente al 0,2% del PIB, tras ingresar en el periodo 58.217 millones de euros, un 7,8% más, frente a un gasto de 54.795 millones (+7,2%), según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En los tres primeros meses del año el sistema recaudó 46.715 millones de euros por cotizaciones, un 7,8% más en tasa interanual y un 52,8% más en comparación a 2019, el último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia.

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde 2023, registran un incremento interanual del 29,5%, hasta situarse en los 1.417 millones de euros.

La subida de ingresos por cotizaciones hasta marzo se vio impulsada por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 8%, hasta alcanzar los 29.350 millones de euros, mientras que las de desempleo aumentaron un 3,8%, con 1.773 millones de euros.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 57.064 millones de euros, con un incremento del 8,8% respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 7,3%, hasta alcanzar los 54.661 millones de euros.

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