Renfe impulsa intermodalidad y sostenibilidad con el Abono Único, con más de un millón de usos desde enero

1083684.1.260.149.20260504090050 Tren Renfe Media Distancia - RENFE

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe refuerza su apuesta por la intermodalidad, la accesibilidad y la sostenibilidad con su participación, desde el pasado mes de enero, en el 'Abono Único', una iniciativa impulsada por el Gobierno central que permite viajar de forma ilimitada durante 30 días en autobuses estatales y trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, incluidos algunos servicios Avant, y que ya ha sido utilizado en más de un millón de ocasiones.

La llegada de este abono ha permitido que por primera vez se hayan integrado en un mismo título los desplazamientos en trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, junto con los servicios de autobuses estatales, "configurando una red intermodal más accesible, más conectada y más eficiente", ha informado la compañía en un comunicado.

Se trata de una iniciativa diseñada para facilitar los desplazamientos recurrentes, reducir la dependencia del vehículo privado y reforzar el papel del transporte público como eje estructural de la movilidad sostenible, ha explicado Renfe.

Este nuevo abono nace con el objetivo de unificar y simplificar la experiencia de viaje de millones de usuarios, especialmente en los corredores donde convergen distintos modos de transporte, con lo que elimina barreras entre operadores y territorios. Además, representa un avance en el compromiso del sistema público de transporte con la cohesión territorial y la reducción de emisiones.

La compañía destaca que la mayor facilidad para combinar Cercanías, Media Distancia y autobús impulsa el trasvase modal desde el coche hacia modos más sostenibles, contribuyendo a descongestionar accesos urbanos, mejorar la calidad del aire y avanzar en la transición hacia un modelo energéticamente más eficiente.

Con precios reducidos, mecanismos de compra accesibles y un sistema que permite una planificación flexible de los desplazamientos, el Abono Único se consolida como una "herramienta estratégica para democratizar el acceso al transporte público y reforzar la conectividad entre territorios", asegura Renfe.

IMPULSO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Más del 90% de los viajeros que utilizan el tren cada año lo hacen en Cercanías y Media Distancia. En concreto, ambos servicios sumaron 481 millones de viajeros en 2025, lo que supone el 91% del total.

Para millones de ciudadanos, estos trenes representan un acceso directo y asequible a servicios educativos, sanitarios, laborales y administrativos y en términos de vertebración territorial, su impacto es especialmente relevante en municipios medianos y pequeños, donde disponer de una estación operativa evita situaciones de aislamiento y contribuye a frenar procesos de despoblación.

Renfe ofrece cerca de 4.300 de estos servicios diariamente en toda España y el año pasado ofreció un total de 1,6 millones. La mayor parte de esta oferta se corresponde con los servicios de Cercanías (1,3 millones de servicios), seguida por Media Distancia (84.000), Regionales (81.500) y Regional Express (54.000).

En cuanto a plazas ofertadas, en total Renfe ofrece cerca de 500 millones de plazas al año en este tipo de servicios, es decir, cerca de 1,3 millones de plazas diarias en toda España.

La puntualidad en el conjunto de 2025 fue del 80.5% y contó con un índice mínimo de cancelaciones (1,74 millones de servicios programados y 1,71 millones de servicios realizados).

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

El tren es el modo de transporte terrestre más eficiente energéticamente y con menores emisiones de CO2 por pasajero transportado, sostiene Renfe, que señala que los servicios de Cercanías y Media Distancia constituyen "una herramienta fundamental para reducir el uso del vehículo privado en desplazamientos habituales, disminuir la congestión en áreas metropolitanas y avanzar hacia un modelo de movilidad multimodal".

En este sentido, en los dos últimos años la compañía ha logrado reducir en un 13% el consumo energético unitario y disminuir un 20% su huella de carbono.

En 2024, el Grupo Renfe redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 3,79 gramos de CO2 por unidad de transporte (viajero o tonelada de mercancía transportada), un valor hasta 35 veces inferior comparado con el automóvil, de acuerdo con los datos de la Oficina Española de Cambio Climático.

Esta cifra representa el mínimo histórico de emisiones alcanzado por la compañía, con una reducción del 89% con respecto a 2005, año en que Renfe-Operadora comenzó sus funciones de forma separada del Administrador de Infraestructuras Adif. Además, este valor supera ampliamente el objetivo de reducción del 55% respecto a 2005 que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece para 2030.

Asimismo, actualmente más del 90% de los kilómetros recorridos por los trenes de Renfe se hacen mediante trenes eléctricos bajo energía 100% renovable. De esta forma, todos los tráficos eléctricos de viajeros al igual que de mercancías cuentan con el certificado 'Carbono Neutro' de AENOR garantizando a los clientes la ausencia total de emisiones de Co2, tanto directas como indirectas en origen, de acuerdo con las normas PAS 2060 y GHG Protocol, estándares internacionales para la verificación de neutralidad de carbono.

La modernización de la flota y la sustitución progresiva del material diésel por trenes eléctricos ha sido uno de los factores determinantes para reducir el consumo energético.

Gracias a la aplicación de estas técnicas por parte de los 5.200 maquinistas de Renfe, el consumo energético se ha reducido en un 30%, mientras que el uso del freno regenerativo permite recuperar y devolver a la red hasta un 40% de la energía en los servicios de Cercanías.

Asimismo, Renfe ha puesto en marcha diversas iniciativas para reducir el consumo energético y avanzar en sostenibilidad en las áreas de mantenimiento y mercancías, como la instalación de paneles fotovoltaicos en 14 bases de mantenimiento para autoconsumo eléctrico.

MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA

El contrato para la nueva flota de Cercanías y de MD se adjudicó en 2021, tras el proceso iniciado en 2019, y posteriormente se amplió para dotar de trenes de gran capacidad a los principales núcleos de Cercanías y Rodalies. La inversión supera los 3.500 millones de euros, incluyendo repuestos iniciales y mantenimiento.

El proceso de homologación de los nuevos trenes de Cercanías y Rodalies continuará este año, de modo que las primeras unidades puedan entrar en servicio este año y también a partir de 2026, se incorporarán de forma continua nuevas unidades.

La compañía está realizando un esfuerzo para modernizar y ampliar su flota de trenes, con una inversión de en torno a 5.235 millones de euros, que permitirá la compra o remodelación de trenes y locomotoras tanto para viajeros como para mercancías.