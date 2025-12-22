Seguridad Social logra superávit de 7.870 millones hasta noviembre tras ingresar un 6,9% más por cuotas

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social registró un saldo positivo de 7.870 millones de euros en los once primeros meses del año, un 0,5% del PIB y un 72,7% más que el superávit registrado en el mismo periodo del año anterior (4.555 millones), como resultado de ingresar hasta noviembre 215.400 millones de euros, un 7,8% más, frente a unos gastos de 207.530 millones (+6,3%).

Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este saldo positivo de la Seguridad Social se ha producido después de que el sistema recaudara entre enero y noviembre 162.032 millones de euros por cotizaciones, un 6,9% más en relación al mismo periodo de 2024.

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registraron hasta noviembre un aumento interanual del 32,7%, hasta situarse en 4.506 millones de euros, que se inyectan en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

La subida de los ingresos por cotizaciones hasta noviembre se vio impulsada por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentaron un incremento interanual del 6,9%, hasta alcanzar los 152.990 millones de euros, mientras que las cuotas de desempleados totalizaron 9.042 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 6%.

Dentro de las cotizaciones de ocupados, el Régimen General ingresó 124.975 millones de euros entre enero y noviembre, mientras que los regímenes especiales (Autónomos, Mar y Minería del Carbón) recaudaron 11.577 millones de euros en cuotas.

Según Seguridad Social, en comparación con 2019, antes de la pandemia, los ingresos por cotizaciones se han disparado un 42,6%. Sólo en el mes de noviembre, los ingresos por cuotas alcanzaron los 14.919 millones de euros, 4.494 millones de euros más que el mismo mes de 2019.

Por su parte, los datos hasta el mes de octubre (último dato disponible) arrojan un saldo positivo de 7.318 millones de euros para los Fondos de Seguridad Social, que incluyen, además del sistema de la Seguridad Social, los datos del Servicio de Empleo Público Español (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó hasta noviembre los 213.251 millones de euros, un 8,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que los pagos aumentaron un 6,2%, hasta situarse en 207.247 millones de euros.

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascendieron a 50.890 millones de euros en los once primeros meses del año. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que aumentaron un 10,9%, hasta los 46.150 millones de euros, debido, fundamentalmente, a la mayor percepción de fondos para garantizar el cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, relativa a la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social (1.492 millones de euros más), así como para financiar los complementos de mínimos de las pensiones (1.328 millones).

EL GASTO DE SUBSIDIO POR IT SUBE UN 13,7%

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 194.986 millones de euros, un 6,8% más que en el mismo periodo de 2024. Esta cifra representa un 94% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

La mayor partida, por importe de 178.050 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento del 6,4% respecto a los once primeros meses de 2024.

En concreto, el gasto en pensiones contributivas (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y el complemento para la reducción de la brecha de género) se incrementó un 5,7%, hasta los 156.464 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas (+1,5%), de la subida de la pensión media (+4,4%) y la revalorización general del 2,8% de las pensiones contributivas para este año.

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, el gastó se elevó hasta los 4.256 millones, un 7,3% más.

Por su lado, el gasto en subsidios de incapacidad temporal (IT) se incrementó un 13,7% en los once primeros meses del año, hasta los 16.642 millones de euros.

A las pensiones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, se destinaron hasta noviembre 16.936 millones de euros, un 11,1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido a la revalorización del 9% aplicada este año al nivel no contributivo con carácter general.

De esta cantidad, 10.796 millones (+10,6%) se destinaron a pensiones no contributivas y complementos por mínimos y 6.140 millones a subsidios y otras prestaciones (+11,9%), de los cuales 5.774 millones de euros corresponden al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones familiares, un 12,6% más respecto al periodo enero-noviembre de 2024.