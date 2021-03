El servicio informático del SEPE sigue sin funcionar tras el 'ciberataque' del martes

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) continuaba sin funcionar a primera hora de este jueves después del 'ciberataque' que sufrió el pasado martes y que se está intentando solucionar desde entonces por expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del propio SEPE y de la Secretaría General de la Administración Digital.

En su página web, el SEPE informa a los usuarios de que está siendo objeto de un "incidente de seguridad", durante el que se ha visto afectada la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones.

"Las primeras actuaciones urgentes efectuadas se han producido con la mayor celeridad posible y con el objetivo principal de contener el incidente, aislar y, por tanto, mitigar su impacto en los sistemas del SEPE", apunta el organismo.

Actualmente se está trabajando con el objetivo de restaurar los servicios prioritarios lo antes posible, entre los que se encuentra el portal del SEPE y luego, paulatinamente, el resto de servicios al ciudadano, empresas, oficinas de prestaciones y empleo.

El SEPE insiste en que, en ningún caso, esta situación afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones, pues los plazos de solicitud de las mismas se ampliarán en tantos días como estén fuera de servicio las aplicaciones.

Asimismo, no será necesario renovar la demanda de empleo, pues dicha renovación será automática o podrá realizarse una vez restablecido el servicio sin pérdida de derechos.

El SEPE ha elaborado un listado con las personas que tenían cita previa asignada estos días y están siendo atendidas telefónicamente y de forma presencial en las oficinas.

"Queremos dejar fuera de toda duda que no ha habido sustracción de datos y que los sistemas operativos y de gestión del SEPE, así como los servidores, no han resultado dañados por el ciberataque. Por tanto, la gestión de nóminas de prestaciones y de ERTE no se ven afectadas por el incidente", subrayaron ayer fuentes del Ministerio de Trabajo.

Desde el SEPE se ha agracedido la colaboración de las comunidades autónomas que han aportado sus líneas de atención telefónica para prestar el servicio. "En el SEPE trabajamos para restablecer el servicio lo antes posible y con las máximas garantías de seguridad", concluye.

El servicio informático del SEPE fue infectado con un 'ransomware' el pasado martes, un software malicioso que tiene la capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal al sistema. Así, los 'ciberatacantes' que usan este 'malware' persiguen obtener un rescate.