Trabajo descarta una subida extraordinaria del SMI este año y negociará el de 2027 tras el verano

Archivo - Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha descartado este martes una revisión extraordinaria del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de que termine el año, como ha reclamado UGT ante el repunte de la inflación, y ha avanzado que la negociación para fijar el SMI de 2027 se abrirá tras el verano.

"Yo creo que no se dan las circunstancias para esa revisión semestral y extraordinaria", ha afirmado Pérez Rey durante la rueda de prensa para presentar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio.

El secretario de Estado ha asegurado compartir con UGT la preocupación por evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, aunque ha considerado que su repunte no es suficientemente elevado en relación con el incremento del SMI aprobado para 2026 como para justificar una nueva revisión.

Además, Pérez Rey ha señalado que el Gobierno está ya "prácticamente encarando el último trimestre del año" y ha avanzado que el proceso de negociación para la subida del salario mínimo de 2027 tras el verano.

En todo caso, ha asegurado que la evolución de los precios deberá tenerse en cuenta en las próximas negociaciones. "Es obvio que la evolución de la inflación tendrá que ser tenida en cuenta en el próximo proceso de negociación del SMI 2027", ha concluido.