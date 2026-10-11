UGT y CCOO apelan a un acuerdo para Frente Amplio: "El país os espera"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), durante una rueda de prensa, en la sede de CCOO, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, han apelado a los partidos de izquierda a alcanzar un acuerdo para conformar Frente Amplio de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Álvarez y Sordo han publicado en sus respectivas redes sociales el mismo mensaje, en el que han apuntado que las "preocupaciones reales de la clase trabajadora necesitan más que nunca el acuerdo del Frente Amplio". "El país os espera", han afirmado.

Así, han recordado que el país necesita "situar la vivienda, los salarios, los servicios públicos o el pleno empleo en el centro del debate" ante el "momento histórico que vivimos".

Los sindicatos CCOO y UGT acordaron el martes pasado la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna. Dieron este paso tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes sobre vivienda.

Además, las declaraciones de las centrales sindicales llegan cuando Frente Amplio entra en la semana decisiva para registrar coaliciones electorales --el plazo para registrarlas en la Junta Electoral termina el viernes 16 de octubre-- sin tener designado aún a su aspirante a la Presidencia del Gobierno sin concretar alianzas con otras formaciones, sobre todo la incógnita de si hay vía para que Podemos se sume a su candidatura.

Por el momento, Más Madrid ha propuesto que sea su portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, el que encabece la lista por Madrid, mientras que el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido proclamado como candidato de ERC.

Esta formación, sin embargo, ultima con Podemos un acuerdo de colaboración para las generales. Por su parte, Izquierda Unida ha mostrado su respaldo a que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea quien encabece la candidatura.