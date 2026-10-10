MAPA | Los barrios más ricos y pobres de España: consulta la renta de tu calle

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

¿Vives en un barrio rico o en un barrio pobre? La Agencia Tributaria ha publicado la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por municipios y por código postal referida al año 2024.

En el conjunto de España, en el año 2024 la renta bruta media ascendió a 33.239 euros, con una tasa de variación anual del 6%, mientras que la renta disponible media registró un valor de 26.616 euros, tras crecer un 5,5%.

¿CUÁLES SON LOS BARRIOS MÁS RICOS DE ESPAÑA?

La Moraleja (Alcobendas, Madrid) se mantuvo en 2024 como el barrio de mayor renta de España, con una media por declarante en el IRPF de 235.556 euros brutos, un 20% más respecto al año anterior (2023).

Le sigue Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes, Madrid), con una renta bruta media de 145.046 euros, y Fuente del Fresno (también en San Sebastián de los Reyes, Madrid), con 139.369 euros.

Con rentas brutas medias por encima de los 100.000 euros también se encuentran Muntaner (Barcelona), con 127.182 euros; Pedralbes-Sarriá (Barcelona), con 123.886 euros; Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), con 121.490 euros; Ciudad Vieja-Centro (A Coruña), con 117.970 euros; Aravaca (Madrid), con 117.360 euros; Salamanca-Goya (Madrid), con 116.978 euros; Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón, Madrid), con 108.978 euros; y Castellana (Madrid), con 108.575 euros; Nueva España (Madrid), con 106.094 euros y Pla de Remei (Valencia), con 105.805 euros.

¿CUÁLES SON LOS BARRIOS CON MENOR RENTA?

En el extremo contrario, los distritos con menos renta bruta media de España en 2024 son Torreblanca (Sevilla), con 11.560 euros, algo superior a los 11.354 euros registrados en 2023.

Con rentas brutas medias inferiores a los 20.000 euros le siguen Nou Alacant (Alicante), con 17.506 euros; Cortijos de Marín (Roquetas de Mar, Almería) 17.632 euros; y Carrús-Plaza Barcelona (Elche), con 18.207 euros; Sector Sur-Polígono Del Guadalquivir (Córdoba), con 19.711 euros, y Ciudad Jardín (Alicante), con 19.813 euros.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE HACIENDA?

La selección de los municipios por parte de la Agencia Tributaria para esta estadística se ha hecho según tres criterios de los que ha de cumplirse al menos uno de ellos: tamaño de la población (más de 200.000 habitantes según el censo de población), tamaño fiscal (más de 100.000 declaraciones de IRPF en el ejercicio fiscal) y renta bruta total (tener una renta bruta agregada superior a los 2.200 millones de euros).

En la mayoría de los casos los tres criterios se cumplen simultáneamente, pero hay unos pocos casos en los que es válido solo alguno de ellos.

¿CUÁLES SON LOS MUNICIPIOS MÁS RICOS Y LOS MÁS POBRES?

La semana pasada la Agencia Tributaria publicó la estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes en 2024--excepto el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común--, que ofrece una perspectiva integral de la renta personal bruta media en cada localidad, así como una estimación de la renta disponible.

Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2024, por sexto año consecutivo, como el municipio de España de mayor renta bruta media declarada, con 92.564 euros, lo que supone un incremento del 5,2% respecto a 2023. La renta media disponible se ha elevado hasta los 66.690 euros, desde los 63.290 euros de 2023.

A la segunda posición escala, desde el puesto 56 en 2023, Benahavís (Málaga), con una renta bruta media de 79.041 euros, frente a los 43.159 de 2023, y una renta disponible media de 59.730 euros --respecto a los 33.539 euros del año anterior--, previsiblemente por el traslado del propietario o propietarios de alguna gran fortuna a dicho municipio, lo que hace que se eleve considerablemente la media.

Por su parte, cae desde la segunda a la tercera posición el municipio madrileño de Boadilla del Monte, con una renta bruta media de 76.478 euros y una renta disponible media de 55.795 euros, mayor que el ejercicio anterior.

En el otro extremo de la lista figura como el municipio de menor renta Guadahortuna (Granada), con una renta bruta media de 14.514 euros.

Le siguen, con rentas entre los 15.000 y los 16.000 euros, Benamargosa (Málaga), Puerto Serrano (Cádiz), Montejícar (Granada), Colomera (Granada), Puebla de Obando (Badajoz), Higuera de Vargas (Badajoz), Zahínos (Badajoz) y La Parra (Badajoz).