UGT se concentrará el martes ante el Ministerio de Transportes por la situación laboral en Logirail (Renfe)

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha convocado una concentración el próximo martes, 11 de noviembre, ante la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid para denunciar "el progresivo deterioro" que cree que se está dando en las condiciones de trabajo en Logirail (filial de Renfe).

El acto contará con la presencia del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el secretario general de FeSMC-UGT (la sección de movilidad del sindicato), Antonio Oviedo, y la secretaria federal del sector ferroviario de UGT, Raquel González.

Desde UGT exigen el desbloqueo en el Ministerio de Hacienda del III Convenio Colectivo de Logirail, la aplicación inmediata de la jornada de 37,5 horas semanales, el "fin de la privatización/externalización de servicios", y la defensa de un "empleo público y de calidad".

Recientemente, el ministro del ramo, Óscar Puente, anunció que el Ministerio de Hacienda ya ha dado su visto bueno a uno de los complementos incluidos en ese convenio, en concreto para el de 'ad personam', destinado a captar talento del sector privado y del extranjero.