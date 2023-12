UGT pide claridad al Gobierno sobre el subsidio de desempleo: "No es ni una ganga ni un freno al trabajo"

Álvarez se muestra "optimista" sobre las negociaciones del SMI y apela a la "flexibilidad" para volver a "la senda del acuerdo"



VALENCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado al Gobierno a aclarar a los agentes sociales "qué piensa hacer" con la reforma del subsidio de desempleo, al tiempo que ha defendido que estas prestaciones "en España no son una ganga, no son un freno a que las personas encuentren trabajo, sino al contrario".

En estos términos se ha pronunciado a preguntas de los medios de comunicación en Alzira (Valencia) sobre el "enfrentamiento" a cuenta de este subsidio entre la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

"Me parece que no empezamos con buen pie si el Gobierno no nos dice a las organizaciones sindicales qué es lo que quiere", ha comentado Álvarez, antes de remarcar que España es "uno de los países de la Unión Europea que tiene los subsidios más bajos", "y eso es que es un aliciente para trabajar".

El secretario general de UGT ha asegurado que una persona está en desempleo porque las situaciones económicas del país no generan empleo y que "en ningún caso es una responsabilidad personal".

PIDE MÁS MEDIOS PARA LAS OFICINAS

Para UGT, el problema en España no son las prestaciones sino que "las oficinas de empleo no funcionan" y las comunidades autónomas no están haciendo el trabajo que deberían de hacer en relación a la formación de las personas desempleadas debido a la falta de medios humanos y técnicos.

A modo de ejemplo, ha destacado que aproximadamente cada una de las personas que se ocupa de ese trabajo tiene a su cargo en torno a 2.000 personas, cuando en los países del norte de Europa en ningún caso llegan a 200 personas.

Álvarez también ha pedido que las oficinas reciban las ofertas de trabajo que las empresas dicen que hacen y que "luego nunca llegan".

"Lo demás es culpabilizar al desempleado del hecho de que esté en desempleo", ha reprochado.

Además, ha puesto el foco en los problemas de desplazamiento de las personas que están desempleadas y ha pedido "generar las condiciones para que pueda haber movilidad". "Una persona que se vaya a hacer la temporada a Ibiza ni con dos sueldos trabajando en la hostelería puede pagar un apartamento en Ibiza", ha argumentado.

"En ese sentido es en el que vamos a estar trabajando, pensando que hay que mejorar efectivamente las ayudas a las personas que no tienen empleo", ha agregado.

SUBIDA DEL SMI

Por otro lado, preguntado por la reunión que mantuvo este jueves el Ministerio con patronal y sindicatos sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Pepe Álvarez ha realizado una valoración "positiva" porque "finalmente" los agentes sociales y el Gobierno han podido ver "cuáles son las posiciones que tiene cada uno".

Álvarez cree que "hay un margen para la negociación", que espera que se pueda concretar en la próxima reunión el 11 de diciembre. "Creo que en estos momentos hay elementos suficientes como para ser optimistas y llamar a todos los agentes, a la patronal, para que, como vamos a hacer los sindicatos, tengamos la flexibilidad suficiente para poder iniciar esta legislatura con un acuerdo que es muy importante para mucha gente y muchas empresas", ha añadido.

En esa misma línea, ha defendido que "sería muy bueno para el país que volviéramos a la senda del acuerdo por lo que hace referencia al SMI" y ha recordado la meta del sindicato de llegar al 60% del salario medio, que cifra en el entorno de los 1.200.

Se trata, ha puntualizado, de un camino que vamos a tener que recorrer durante un tiempo, no más allá de esta legislatura, pero sí durante esta legislatura.

Pepe Álvarez ha participado este viernes en los actos conmemorativos del 120 aniversario de la Casa del Pueblo de Alzira 1903-2023, junto al secretario general de UGT PV, Ismael Sáez.