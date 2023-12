UPTA alerta de que la competencia desleal causa el cierre de dos de cada 10 negocios en España

De los 230.000 millones de euros que se estiman como economía sumergida, el trabajo autónomo no significa ni el 5% del total



MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha denunciado este martes el "estigma" del autónomo frente a la economía sumergida y ha alertado de que la competencia desleal causa el cierre de dos de cada 10 negocios.

Según un estudio publicado por la organización, de los 230.000 millones de euros que se estiman como economía sumergida, el trabajo autónomo no significa ni el 5% del total.

Sin embargo, UPTA ha señalado que los negocios sin declarar constituyen una de las principales causas de la desaparición de miles de autónomos, por lo que ha reclamado a la Agencia Tributaria que ponga "todo el énfasis recaudatorio en los verdaderos causantes".

"Los negocios no declarados, los asalariados no contratados, la no declaración de ingresos y la evasión fiscal de las grandes fortunas, son la gran lacra de nuestra economía", han denunciado desde la organización.

Según ha alertado UPTA, hay miles de actividades económicas sin declarar que están causando estragos en sectores en los que predominan fundamentalmente autónomos sin asalariados, o con hasta 2 trabajadores.

Las actividades en las que tiene mayor incidencia esta situación pertenecen al sector servicios, reparación, construcción, pintura, electricidad, transporte de paquetería, formación, fontanería, estética, limpieza o cuidados a personas.

Desde UPTA han hecho un llamamiento a la Administración Tributaria para que concentre sus esfuerzos en combatir la economía sumergida, centrándose, especialmente, en una vigilancia estricta para los empleadores que no realizan el alta correspondiente en la Seguridad Social, en la intensificación del control del dinero en efectivo y en la vigilancia con unidades técnicas especializadas de la administración en la evasión de capitales de grandes empresas y fortunas.

"Los autónomos están hartos de sentirse continuamente calificados como defraudadores, más bien son los grandes damnificados de esta impunidad en la que transitan los que encuentran en la economía sumergida una forma de enriquecerse ilícitamente", ha señalado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.