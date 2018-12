Valerio anuncia que las bases máximas de cotización subirán "algo por debajo" del 10%

Actualizado 13/12/2018 12:24:11 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que las bases máximas tienen que subir y que lo harán "algo por debajo" del 10%, cifra cercana a lo estimado por la AIReF en el informe que presentó recientemente en el Congreso, que estimaba un crecimiento de ente un 10% y un 12%.

Así lo ha señalado la ministra durante su intervención en el acto 'El Ágora de El Economista', donde también ha dejado claro que de aquí a final de año se tiene que aprobar un real decreto para la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y también trabajar en un Real Decreto Ley para subir las cotizaciones.

"La base máxima tiene que subir como es obvio, pero todavía no tenemos decidido el porcentaje", ha resaltado, tras hacer hincapié en que "no van a subir un 22% como las mínimas", porque "significaría un impacto muy importante".

En esta línea, la titular del Ministerio también ha dejado claro que esta subida no tendrá por qué implicar una subida de las pensiones máximas. "Las subidas de los últimos años no han implicado una subida de las pensiones máximas", ha apostillado, tras afirmar que "le gustaría subir todas las pensiones, pero al final no puede ir lo comido por lo servido y tenemos que cuadrar las cuentas".

No obstante, en este sentido, ha resaltado que si se sube de una manera importante las bases sin subir la pensión, el resultado "sería tremendo". "Las pensiones van a subir todas, incluidas las máximas", ha resaltado. De cara al próximo año, todas las pensiones van a subir conforme al IPC, según el acuerdo que Gobierno alcanzó con Unidos Podemos.

Además, Valerio ha señalado que la subida del SMI es "potente", pero "va en línea" con lo acordado en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) acordado entre las organizaciones sindicales y empresariales el pasado mes de julio.

Según la ministra, se está trabajando con los interlocutores sociales para que la subida del salario mínimo no tenga un impacto tan importante para el colectivo de los autónomos. En esta línea, ha señalado que el real decreto para la subida de la cotización de los trabajadores por cuenta propia llegará antes de finales de año. Respecto al ajuste de la cotización de los autónomos a los ingresos reales, la ministra ha destacado que esto "no va a estar para el 1 de enero".

Preguntada sobre si se va a respectar el pacto con las organizaciones de autónomos, la ministra ha asegurado que va a intentar "si hay disensos" que sean "tranquilos". "La mesa del diálogo social es fundamental, pero una vez que se ha dialogado, el Gobierno tiene que gobernar y tiene que sacar adelante las cosas", ha apostillado.