El Ibex 35 avanza casi un 1% y cierra por encima de los 16.700 puntos, nuevo máximo histórico

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha encadenado su novena sesión al alza al avanzar este jueves un 0,97%, lo que le ha permitido cerrar por encima de los 16.700 enteros y lograr un nuevo máximo histórico, apoyado principalmente en sus empresas de mayor capitalización: Inditex y los bancos.

A punto de cerrar el año, el selectivo madrileño ya suma una revalorización desde inicios de este 2025 del 44,43%.

La sesión de hoy ha estado "escasa" de referencias, según apuntan los analistas de Renta 4. Solo resalta la estadística de peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que alcanzaron la semana pasada un total de 191.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 27.000 personas respecto de la cifra anterior.

Estas cifras de peticiones de subsidio están por debajo de lo estimado por el consenso de mercado, lo que refuerza la fortaleza del mercado laboral estadounidense y 'da alas' a las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de la semana que viene.

En el ámbito empresarial español, el consejo de administración de Aedas Homes ha emitido una opinión desfavorable sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por su competidor Neinor Homes, a razón de 21,335 euros por acción, un precio que no considera adecuado.

Por otro lado, la multinacional automovilística india Mahindra ha vendido el 3,58% de CIE Automotive por 119 millones de euros mediante un proceso de colocación acelerada dirigido a inversores institucionales y/o cualificados, llevado a cabo por BNP Paribas y JP Morgan.

En el terreno macroeconómico, el Tesoro Público español ha colocado este jueves 3.360,777 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a cinco años, según los datos publicados por el Banco de España.

Sobre el estado actual de los mercados, los expertos de Banca March han circunscrito que "las Bolsas mantienen la estacionalidad positiva en los últimos compases del año, haciendo valer una guerra comercial en retroceso, una política monetaria menos restrictiva y un año de beneficios empresariales crecientes".

Estas fuentes han subrayado que los últimos datos de empleo conocidos en EEUU otorgan una mayor seguridad al mercado de que la Resrva Federal (Fed) recortará el precio oficial del dinero (los tipos de interés) el próximo miércoles.

Por otra parte, en relación a las dudas sobre la sostenibilidad del sector de la IA en EEUU, han comentado que frente a la burbuja de comienzos del año 2000, las empresas tecnológicas de hoy "tienen fundamentos financieros sólidos, generan ingresos reales y la tecnología está integrada en la economía, a diferencia de muchas empresas de entonces que carecían de rentabilidad y claros modelos de negocio".

En este contexto, el Ibex 35 ha cerrado en los 16.746,6 enteros destacando las subidas de Grifols (+3,57%), Inditex (+2,66%), Acciona (+2,46%), CaixaBank (+2,34%), BBVA (+2,19%) y Sabadell (+1,99%). Por el lado contrario, los mayores descensos han sido los de Redeia (-1,44%), IAG (-1,36%), Bankinter (-1,23%), Acerinox (-1,09%), Logista (-0,81%) y Merlin (-0,79%).

También el resto de selectivos europeos han terminado la sesión con signo positivo: Fráncfort se ha revalorizado un 0,79%; París, un 0,43%; Milán, un 032%; y Londres, un 0,19%.

Por otro lado, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 1,20%, hasta situarse en 63,42 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un incremento del 1,49% que lo llevaba a alcanzar los 59,83 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1659 'billetes verdes', con una depreciación del 0,10%, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se elevaba hasta el 3,243% tras sumar un punto básico, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 47,1 puntos.