Alemania repitió en julio un IPC del 2%, mientras que la tasa armonizada bajó al 1,8%

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania cerró el pasado mes de julio en el 2% interanual, sin cambios desde el mes anterior y en línea con el dato preliminar avanzado por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

De su lado, la tasa de inflación armonizada, empleada por Eurostat en sus registros, se moderó en dos décimas respecto de junio para quedarse en el 1,8%, tal como había apuntado la lectura preliminar.

La evolución de los precios obedeció a un abaratamiento del 3,4% en la factura energética frente a la bajada previa del 3,5%, mientras que el aumento del coste de los alimentos fue del 2,2%, dos décimas superior al incremento observado en junio.

Asimismo, el coste de los bienes se elevó en julio un 1%, dos décimas más que el mes anterior, al tiempo que los servicios subieron un 3,1% frente al 3,3% interanual del mes de junio.

De excluirse del cálculo el precio de los víveres y de la energía, la tasa de inflación subyacente de Alemania fue del 2,7%, idéntica a la del sexto mes del año.