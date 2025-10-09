Auditores UE alertan de deficiencias persistentes en el sistema de control del fondo anticrisis en España

BRUSELAS 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas de la UE ha advertido de que persisten las deficiencias detectadas en el sistema de control del plan de recuperación y resiliencia de España y ha alertado de las dificultades para realizar un seguimiento de los fondos hasta el preceptor final.

Así lo señala la auditoría de los planes de recuperación y resiliencia correspondiente a 2024, en la que el Tribunal de Cuentas revisa los sistemas de gestión y control de Alemania, España, Francia, Grecia e Italia.

En su informe, los auditores advierten de "insuficiencias persistentes" en los sistemas de control nacionales y señalan problemas de fiabilidad en la información remitida por los Estados miembro a la Comisión Europea.

"Aunque nosotros estamos satisfechos y vemos que la tasa de error estimada ha mejorado, creemos que todavía persisten deficiencias importantes en los principales ámbitos políticos y las deficiencias en materia de gobernanza y control en los Estados miembro nos preocupan", ha explicado en declaraciones a los medios el miembro español del Tribunal de Cuentas de la UE, Alejandro Blanco Fernández.

En concreto, la auditoría apunta que España y Francia no disponen de un sistema centralizado que recopile datos detallados sobre los gastos realizados por los perceptores finales de los fondos, tales como empresas o beneficiarios de subvenciones.

Esto limita, según el Tribunal de Cuentas, la trazabilidad del dinero público y dificulta comprobar si los fondos han llegado efectivamente a la economía real, aunque aclara que estas deficiencias no equivalen a fraude o mal uso de fondos, pero sí suponen un riesgo estructural para la rendición de cuentas y la transparencia del mecanismo.