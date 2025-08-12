Aumenta el pesimismo de los inversores alemanes tras el acuerdo comercial entre la UE y EEUU, según ZEW

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La confianza de los inversores alemanes ha empeorado sustancialmente en agosto, después de tres meses consecutivos al alza, una vez que la Unión Europea y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para resolver su disputa comercial, según reflejan los datos publicados este martes por el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW).

En concreto, el indicador de confianza de agosto retrocede hasta los 34,7 puntos desde los 52,7 enteros del mes anterior, su peor lectura desde mayo, mientras la evaluación de la coyuntura presente de Alemania también es más negativa, con un resultado de -68,6 puntos, frente a los -59,5 puntos de julio.

"Los expertos del mercado financiero se muestran decepcionados por el acuerdo comercial anunciado entre la UE y EEUU", comentó el presidente del ZEW, el profesor Achim Wambach, destacando que las expectativas "disminuyen sustancialmente" en agosto.

En este sentido, además del acuerdo comercial transatlántico, el economista señala que las malas cifras económicas del segundo trimestre de 2025 también contribuyeron a la caída de las expectativas, señalando en particular el deterioro de las perspectivas para las industrias química y farmacéutica, mientras que otros segmentos como la ingeniería mecánica, la producción de metales y el sector de la automoción "también se ven gravemente afectados".

De su lado, si bien las estimaciones iniciales de crecimiento de la eurozona para el segundo trimestre de 2025 fueron mejores que las de Alemania, las expectativas para la región también se están deteriorando. En concreto, estas se sitúan en agosto en 25,1 puntos, frente a los 36,1 de julio, mientras que la evaluación de la situación económica también está empeorando, con una lectura de -31,2 puntos, por debajo de los -24,2 del mes anterior.