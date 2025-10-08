El Banco Central de Uruguay reduce en 50 puntos básicos los tipos de interés, hasta el 8,25%

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Uruguay. - BANCO CENTRAL DE URUGUAY

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de Uruguay decidió por unanimidad recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos, hasta el 8,25%, por el descenso estable de la inflación en el segundo trimestre del año, según informó la institución en un comunicado.

La inflación se mantuvo estable en el 4,25% en septiembre y por cuarto mes consecutivo en torno a la meta del 4,5%.

Durante el trimestre, este indicador continuó su desaceleración en la mayor parte de sus componentes y ha impulsado a la baja las expectativas en torno a la inflación de los analistas hasta el 4,6%.

El banco central también revisó a la baja sus proyecciones de actividad económica para el horizonte de política monetaria por la situación regional. Así, esperan que la inflación evoluciona por debajo de lo previsto en el trimestre anterior.

Sobre los próximos pasos, el organismo avanzó que continuará el ciclo de reducción de la tasa de interés "hacia una instancia de política neutral" siempre y cuando se cumpla el escenario previsto.