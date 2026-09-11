Los BRICS instan a acometer reformas en el FMI y Banco Mundial para equilibrar los pesos entre países

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MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los BRICS, el bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros miembros más recientes, ha emitido una declaración conjunta en la que solicitan cambios y reformas en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial --instituciones de Bretton Woods-- para reflejar la transformación de la economía mundial en los últimos años y aumentar la representación de sus economías.

"Reiteramos la urgente necesidad de reformar las instituciones de Bretton Woods para hacerlas más ágiles, eficaces, creíbles, inclusivas, adecuadas para su propósito, imparciales, responsables y representativas, con el fin de reforzar su legitimidad", sostiene el documento publicado ante la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales de los BRICS en la cumbre celebrada Mumbai (India).

De esta manera, el grupo de países ha señalado que "la voz y la representación de las los mercados emergentes y las economías en desarrollo en las instituciones deben reflejar su posición relativa en la economía mundial".

La declaración también solicita cambios en la gobernanza de ambas instituciones que insta a mejorar a través de un proceso de selección "basado en el mérito, inclusivo y transparente" que aumente la "diversidad y la representación regional" de los países emergentes.

En concreto, el FMI funciona con un sistema de cuotas que sirve como sostén económico de la institución y, a su vez, determinar el poder en las decisiones, de tal manera que pretenden reflejar el peso de cada uno de los países en la economía mundial y su importancia en el Fondo. Igualmente, las cuotas determinan el límite máximo de recursos al que pueden acceder los miembros.

Los BRICS también han puesto en el punto de mira este sistema y han reclamado elevar las cuotas registradas en su próxima revisión general y una realineación del sistema que debe reflejar la posición relativa de los países en la economía mundial.

"Al mismo tiempo, debe garantizarse que una nueva fórmula de cuotas, sencilla y transparente, proteja las cuotas de los miembros más pobres y oriente, pero no limite, el acceso a los recursos del Fondo. También consideramos que cualquier contribución financiera voluntaria no debería influir en la asignación de cuotas, la representación en la gobernanza ni el poder de voto", han expresado.

De igual forma, se han emplazado a intensificar la cooperación entre sus países miembros en un contexto marcado por "persistentes" tensiones geopolíticas, al tiempo que han criticado la imposición unilateral de medidas relacionadas con el comercio y las finanzas, incluido el aumento de los aranceles.

"Reiteramos nuestro apoyo a un sistema comercial multilateral abierto, transparente, inclusivo, no discriminatorio y basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como eje central", ha afirmado.