Bruselas expedienta a España por no recaudar derechos de aduana de textiles chinos

BRUSELAS, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de un procedimiento de infracción a España por incumplir las normas comunitarias de recaudación aduanera en relación a productos textiles procedentes de China.

Bruselas acusa a España de no recaudar los derechos de aduana de los textiles chinos despachados en la UE entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, lo que incumple las normas comunitarias sobre recaudación de recursos propios tradicionales, que constituyen alrededor del 90% de la financiación del presupuesto comunitario.

Según el Ejecutivo comunitario, las autoridades aduaneras españolas "aceptaron valores en aduana extremadamente bajos, no solicitaron una garantía y no verificaron el valor en aduana declarado hasta más de un año después de las importaciones", por lo que no siguieron el proceso comúnmente acordado a escala de la UE.

La Comisión concluye que las medidas adoptadas por España en el contexto de las importaciones procedentes de China fueron "insuficientes" para proteger el presupuesto europeo.

España dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir emitir un dictamen motivado, lo que supondrá un ultimátum para el Gobierno antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.