El comercio minorista modera el avance de sus ventas al 2% en febrero pero suma 20 meses de alzas

Archivo - Un comercio catalán - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 2% en febrero, tasa 1,7 puntos por debajo de la del mes anterior y la menos pronunciada desde febrero de 2025, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 20 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 2,2% en febrero en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,6 puntos inferior y la menor desde noviembre de 2024. No obstante, con el avance del segundo mes del año, se encadenan ya 39 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (febrero sobre enero) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista bajaron un 0,1%.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en febrero un 0,7% respecto al mismo mes de 2025, tasa una décima inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula 54 meses consecutivos en tasas positivas.

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