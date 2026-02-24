La confianza del consumidor sube a 80,5 puntos en el arranque de 2026 impulsada por las mejores expectativas

Archivo - Imagen de comercios en las rebajas de enero - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La confianza del consumidor subió 4,7 puntos en enero en relación al mes anterior, hasta situarse en 80,5 puntos, su mayor nivel desde el pasado mes de septiembre, debido a la mejor valoración de los ciudadanos de la situación actual, pero, sobre todo, de sus expectativas, según los datos publicados este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Con el repunte de enero, la confianza de los consumidores retoma los ascensos después de acabar el año 2025 con un leve retroceso de una décima, que llevó a este indicador hasta los 75,9 puntos.

El incremento del índice a su nivel más alto desde septiembre de 2025 se debe al comportamiento positivo de sus dos componentes. Así, la valoración que hacen los consumidores de la situación actual subió en enero 3,3 puntos, hasta los 74,5 puntos, mientras que las expectativas de futuro avanzaron 6 puntos respecto a diciembre y se situaron en 86,5 puntos, su nivel más alto desde el pasado mes de mayo.

No obstante, ambos indicadores permanecen por debajo de la cota de los 100 puntos que separa la percepción positiva de la negativa.

En términos interanuales, la evolución de la confianza del consumidor es negativa, al presentar una disminución de 4,4 puntos respecto a enero de 2025.

Esta bajada del indicador en valores interanuales se debe al retroceso en 5,2 puntos de la valoración de las expectativas y al descenso en la percepción ciudadana sobre la situación actual en 3,6 puntos.

El ICC recoge mensualmente la valoración de la evolución reciente y las expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo, con el objetivo de anticipar sus decisiones de consumo. El indicador recoge valores de entre 0 y 200, considerándose que por encima de 100 la percepción es positiva y por debajo, negativa.

