La confianza económica mejora en septiembre tanto en la UE como la eurozona, con España a la cabeza

Archivo - Bandera de la Unión Europea (UE). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La confianza económica de la Unión Europea y la eurozona ha mejorado en septiembre, según se desprende del indicador de sentimiento económico (ESI) elaborado por la Comisión Europea, mientras que en el caso de España la referencia subió de manera importante.

El índice para la UE se ha incrementado hasta los 95,5 puntos desde los 94,9 del mes anterior, al tiempo que el de la eurozona se situó en los 95,5 enteros también frente a los 95,3 de agosto.

Según Bruselas, el aumento del ESI en la UE se debió a la mayor confianza de la industria, los servicios y los consumidores. Sin embargo, la confianza empeoró en el comercio minorista y se mantuvo prácticamente estable en la construcción.

Entre las mayores economías de los Veintisiete, el indicador aumentó en España (+3; 104,7), Italia (+0,7; 99), Francia (+0,3; 93) y Polonia (+0,1; 100). En cambio, disminuyó en los Países Bajos (-0,7; 99,9) y Alemania (-0,4; 90,3).

De su lado, el indicador de expectativas de empleo (EEI) cayó en septiembre tanto en el club comunitario como en la zona euro tras quedarse en los 97,1 y 96,4 puntos, respectivamente.