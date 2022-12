El Congreso debate una propuesta de ERC para traspasar la gestión de los Perte a las comunidades autónomas

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición no de ley de Esquerra Republicana (ERC) para traspasar la gestión de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) a las comunidades autónomas en el plazo de un mes.

La propuesta de ERC, a la que tuvo acceso Europa Press, también plantea que en un mes se traspase a las comunidades autónomas que lo soliciten la gestión de las cantidades no asignadas del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, con el objetivo de garantizar que lleguen capilarmente a los proyectos que son transformadores.

El grupo considera que la actual aplicación de los fondos europeos Next Generation UE en España no está alcanzando los objetivos deseados, de acuerdo con las cifras de ejecución de las diferentes convocatorias de los Perte. En especial, y dado su carácter estratégico en la economía catalana, el grupo destaca la gestión de los recursos no asignados de los fondos Next Generation dedicados a la industria de la automoción.

La formación republicana apunta en su iniciativa que después de la primera convocatoria del Perte VEC, de los casi 3.000 millones de euros recogidos, solo se ha repartido un 30% del presupuesto. Esta "bajísima" cifra de ejecución ha provocado que las empresas del sector, sindicatos y patronales lleven lamentando durante meses la lentitud en la concesión de las ayudas al vehículo eléctrico.

Para ERC, resulta "imprescindible" que sean las comunidades autónomas las que gestionen los fondos para garantizar un mayor grado de eficiencia de los fondos europeos para que estos lleguen con éxito a la totalidad del tejido productivo.

En última instancia, ERC recuerda que los fondos europeos suponen una oportunidad para transformar aquellos sectores estratégicos de la economía. Así, para alcanzar dicho fin, es "imprescindible asegurar que estos fondos llegan al tejido empresarial y se garantice una distribución equitativa entre las empresas del sector".