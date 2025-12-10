El Congreso decide la senda de déficit, la subida salarial de los funcionarios y el retraso de Verifactu

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso votará este jueves, 11 de diciembre, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones para el periodo 2026-2028, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, y la convalidación de los decretos para subir el salario de los funcionarios públicos y retrasar un año la entrada en vigor de 'Verifactu'.

Los objetivos de estabilidad o senda de déficit se someterán a votación en la Cámara Baja por segunda vez en menos de un mes, pues el pasado 27 de noviembre el Gobierno los presentó pero se rechazaron con el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó.

La senda que se votará este jueves será la misma que se rechazó el 27 de noviembre y fija una hoja de ruta para reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.

Para las comunidades autónomas se ha propuesto un déficit del 0,1% del PIB para los próximos tres años, que equivale a algo más de 5.000 millones de euros, mientras que para la Administración Central se ha propuesto un déficit del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.

Al presentarse el mismo plan, los grupos parlamentarios no tienen pensado cambiar de posición con respecto a la que tomaron en noviembre. Si finalmente se tumban los objetivos, el Gobierno pretende seguir adelante con la presentación de los Presupuestos, pero utilizando para ello la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2024 en el marco del plan fiscal estructural a medio plazo, exigido tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas.

SUBIDA SALARIAL DE UN 11% HASTA 2028

Por otro lado, se someterá a votación la convalidación del decreto ley que incrementa las retribuciones de los funcionarios públicos un 11% entre 2025 y 2028, como consecuencia del acuerdo marco de mejora de las condicionales laborales y salariales firmado por el Gobierno con UGT, CCOO y CSIF.

La subida incrementa el salario en un 2,5% consolidable para 2025, un 1,5% para el año que viene que podría aumentarse hasta el 2% en función de la inflación, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.

JUNTS VOTARÍA A FAVOR DE LOS DECRETOS

Por último, el Congreso decidirá si convalida o deroga el decreto que retrasa un año la entrada en vigor del nuevo reglamento de facturación electrónica para empresas Verifactu, que en un principio iba a exigirse a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

La idea de este sistema es conectar la facturación del negocio de manera simultánea con la Agencia Tributaria para que se realice un registro inalterable de los pagos.

Ambos decretos leyes ya están en vigor, pero deben ser debatidos en el Congreso en los siguiente 30 días para decidir sobre su convalidación o su derogación. En este caso, el Gobierno cuenta con el apoyo de todos sus socios, incluyendo a Junts, para sacarlos adelante en la votación de este jueves.