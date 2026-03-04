El Consejo de la Productividad recomienda impulsar la inversión privada y un fondo para empresas innovadoras

Archivo - Varios billetes sujetos con pinzas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Productividad de España (CPE) ha recomendado impulsar la inversión privada, mejorar el acceso a financiación no bancaria para empresas jóvenes con alto potencial, realizar una evaluación rigurosa del impacto de fondos europeos de recuperación 'NGEU' y lanzar una Estrategia Española para la Productividad, con participación de la administración central, las comunidades autónomas y los agentes sociales.

Este órgano independiente creado en 2024 ha publicado este miércoles su primer informe anual, en el que realiza un diagnóstico y análisis del comportamiento y los problemas de la productividad en España, señalando la brecha histórica con el conjunto de la Unión Europea (UE) y el proceso de convergencia iniciado en 2022.

De hecho, el documento constata un crecimiento anual del 1% de la productividad por hora trabajada en el periodo 2022-2025, el doble que durante 2014- 2019. No obstante, el Consejo apunta que este ritmo de crecimiento habrá de aumentar aún más en los próximos años para garantizar un crecimiento de la renta per cápita en línea con la media histórica dadas las actuales previsiones de población.

Además, observa que, desde 2018, el crecimiento acumulado de la remuneración real por hora trabajada (7,7%) ha superado al de la productividad por hora (3,6%), lo que refleja una mejora en la distribución de las ganancias de productividad.

No obstante, la cuota laboral (la participación de los salarios en el PIB) en 2024 sigue siendo 1,4 puntos inferior a la de 1999, evidencia de que los salarios reales apenas han crecido en el conjunto de los últimos 25 años. En cualquier caso, el informe valora positivamente la reforma laboral de 2021 y la subida del salario mínimo (SMI).

Con este contexto, el Consejo considera abordar algunas debilidades para contribuir a elevar el crecimiento de la productividad. La principal radica en la relativa atonía de la inversión privada, cuya evolución, aunque ascendente, es significativamente más discreta de lo que cabe esperar habida cuenta del vigor del ciclo expansivo y del desembolso de un volumen ingente de fondos europeos.

Mientras que la inversión pública ha protagonizado este ciclo, la privada ha reaccionado con menor intensidad. "Esto sugiere que, junto con otros factores, el diseño, la gestión y la gobernanza del programa Next Generation EU han podido menoscabar el impulso sobre la inversión que se le anticipaba", se advierte en el informe.

El Consejo presidido por Juan Francisco Jimeno Serrano ha recomendado el diseño de instrumentos novedosos para apoyar la inversión productiva de las empresas con mayor capacidad de crecimiento e innovación, pero que tienen dificultades para acceder a la financiación, especialmente no bancaria.

"La creación de un fondo de inversión, dotado de instrumentos que aporten financiación con una perspectiva a largo plazo, facilitando el crecimiento de empresas innovadoras, sería un paso en la buena dirección", ha explicado el Consejo en su informe.

Asimismo, se ha recomendado el impulso de una Estrategia Española para la Productividad, con la participación de la administración central, las comunidades autónomas y los agentes sociales.

Esta estrategia debe incluir de forma explícita una evaluación del impacto de las políticas públicas sobre el crecimiento y la distribución de la productividad, y situar la inversión en capital tecnológico e intangibles y la transformación estructural hacia sectores de mayor contenido tecnológico como ejes centrales, especialmente ante la irrupción de la inteligencia artificial.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS FONDOS NGEU SOBRE LA PRODUCTIVIDAD

Respecto a los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE), el Consejo recomienda llevar a cabo una evaluación de su impacto sobre la productividad y sobre la inversión productiva privada, así como sobre su gobernanza.

De acuerdo con el análisis, en los últimos años, la inversión pública ha tenido un mejor desempeño que la privada gracias al impulso de los fondos europeos. Sin embargo, sigue situándose por debajo de la media europea, por lo que en los próximos años debe mantenerse este esfuerzo inversor, y su efecto tractor sobre la inversión privada, "que ha sido decepcionante en los últimos años y debe incrementarse".

En este sentido, el Consejo considera que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) pueden constituir un instrumento novedoso de política industrial para dirigir estos recursos hacia sectores con un mayor potencial de cambio estructural y crecimiento de la productividad.

El Consejo de la Productividad de España también respalda el Régimen 20, como una iniciativa positiva para coordinar la regulación entre Administraciones, e incide en que la solución no es necesariamente menos regulación sino mejor regulación.

ABORDAR "RIGIDECES" INSTITUCIONALES

Además, el Consejo considera que las recomendaciones de política económica para impulsar el crecimiento de la productividad deben incluir medidas horizontales y sectoriales. Por ello, ve necesario abordar rigideces institucionales que puedan dificultar la acumulación de capital humano, tecnológico e intangible, mejorar la eficiencia de las inversiones en educación e I+D+I, e identificar barreras que impidan reasignar recursos hacia los sectores más productivos.

También alerta de que una adopción lenta de las tecnologías basadas en inteligencia artificial podría ampliar la brecha de productividad, e identifica el capital humano -cualificación de trabajadores, calidad de la gestión empresarial y disponibilidad de personal especializado- como uno de los factores fundamentales para el crecimiento de la productividad.