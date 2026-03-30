Cuerpo afirma que estará también "encima" de los precios de los alimentos y ampliará medidas si se precisa

Archivo - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que, además de vigilar diariamente los precios de la energía por la guerra en Irán, el Ejecutivo también va a estar encima de los precios de la cesta de la compra.

"El peligro de esta subida de costes energéticos es que acaben repercutiendo en el resto de la cesta de la compra. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de la guerra en Ucrania, donde hay análisis ya que señalan que la subida de precio del coste para los agricultores acabó afectando, al cabo de 8 ó 12 meses, a los precios de los alimentos. De hecho, no de manera completa, pero sí que se traslada en parte ese crecimiento del coste", ha reconocido Cuerpo en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

Por eso, Cuerpo ha indicado que el Gobierno ha actuado rápido para reducir esos costes para los agricultores, pensando también en reducir el impacto de segunda vuelta en los alimentos. "De todas formas, vamos a estar encima también de los precios de la cesta de la compra", ha afirmado.

En este sentido, el vicepresidente primero ha subrayado que, si es necesario, se ampliará las medidas anticrisis ya adoptadas, centradas en rebajas fiscales en materia energética.

"Tenemos tres meses por delante para ver el efecto tanto de la evolución de la guerra como del impacto de estas medidas. E iremos viendo efectivamente si es necesario ir ampliando o no este primer paquete de medidas. En el caso de la guerra de Ucrania al final tuvimos que poner en marcha siete paquetes de medidas de manera sucesiva, puesto que iba alargándose el conflicto más allá de lo esperado inicialmente", ha recordado.

Así, Cuerpo ha insistido que el Gobierno contempla seguir apoyando, en este caso a hogares y a los sectores más afectados, conforme se vayan observando donde más está impactando la guerra.

De momento, el ministro ha asegurado que las rebajas fiscales en electricidad y carburantes ya adoptada en el primer paquete de medidas anticrisis están siendo efectivas y están teniendo un impacto positivo, no sólo para los sectores afectados y las familias, sino que también están ayudando a contener la inflación.

"En el mes de marzo se ha podido amortiguar el crecimiento (de la inflación) gracias a las medidas que hemos puesto en marcha el día 20, es decir, apenas 10 días de implementación de las medidas y ya se nota una cierta amortiguación. Es cierto que los precios han subido desde ese 2,3% al 3,3% por el impacto de la guerra. Pero si descontamps el efecto de los precios de la energía o de los carburantes, la inflación sigue más o menos estable en el mes de marzo con respecto a lo que estaba en en febrero", ha explicado.

INCERTIDUMBRE EN TORNO A LA INFLACIÓN

Sobre las previsiones de inflación que baraja el Gobierno en el actual escenario, Cuerpo ha destacado la "imposibilidad" de tener ahora mismo una estimación clara debido a la "enorme incertidumbre" con respecto a la duración de la guerra.

El ministro ha recordado que el escenario central que plantea el Banco de España para este año es una inflación superior al 3%.

"Yo creo que estamos todos en torno a estimaciones similares. De hecho, muchos analistas incluso preveían una mayor inflación ya en marzo, y gracias a las medidas lo hemos podido contener. Veremos qué sucede en abril y, entre otras cosas, va a depender de cómo evolucione el precio del crudo, que es una de las mayores incertidumbres que tenemos y que se mueve además con una enorme volatilidad de un día a otro, incluso respondiendo a noticias o a tuits", ha afirmado.