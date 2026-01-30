Cuerpo anticipa que el "acelerón" del PIB a final de 2025 supone un mayor arrastre de crecimiento para 2026

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anticipado este viernes que el "acelerón" del Producto Interior Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2025 --cuando se impulsó un 0,8%-- supone un "mayor arrastre de crecimiento" de cara a este año 2026.

"Es una semana de noticias estadísticas y de datos para estar satisfecho como ministro de Economía", ha celebrado el titular de Economía en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', de TVE, recogida por Europa Press.

De acuerdo con los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%.

Según el ministro, gracias a estas cifras conocidas hoy, la economía española ya estaba creciendo el 1 de enero de 2026 un 1,1%, es decir, acercándose al objetivo del Gobierno para el conjunto del ejercicio, que está ahora mismo en el 2,2%.

Cuerpo ha puesto en valor que España está liderando entre las economías avanzadas, ya que crece más del doble de lo que lo hace la zona euro, al tiempo que se desaceleran los precios en este mes de enero --al 2,4% según los datos publicados hoy por el INE--.

"Yo creo que todo ello configura de nuevo buenas noticias para los ciudadanos, entre otras cosas porque se traduce por ejemplo en una mejora del poder adquisitivo", ha destacado el responsable económico del Gobierno.

EFECTO POSITIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

En cuanto al efecto de la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, Cuerpo espera un elemento positivo en materia económica con una mayor afiliación y, por lo tanto, unos mayores ingresos también asociados a ella.

El responsable económico del Gobierno ha recordado que, con la regularización que se produjo en el año 2005-2006, se registró un incremento "prácticamente inmediato" en la afiliación de estos ciudadanos.

"Lo que se hizo es poner en el ámbito de la economía regular algo que ya estaba de la economía informal y, por lo tanto, tuvimos una idea más clara de cuál era el tamaño real, la dimensión y la magnitud de la economía española", ha señalado.

En cualquier caso, el ministro ha insistido en que el principal elemento objetivo de esta regularización tiene que ver con lo social, no sólo desde el punto de vista económico. "Lo que estamos dando en este caso es a estos ciudadanos la posibilidad de no ser ciudadanos de segunda o invisibilizados, dándoles una situación, un aterrizaje legal en nuestro sistema", ha remarcado.