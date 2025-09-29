Cuerpo espera que el IPC en próximos meses se acerque al objetivo del 2%, pese a la subida de septiembre

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera que en los próximos meses el Índice de Precios al Consumo (IPC) se acerque progresivamente al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2%, pese a la subida en dos décimas registrada en septiembre, hasta el 2,9%.

"Lo que tenemos es un proceso de moderación progresiva. Lo que queremos es que se siga acercando y esperamos que los meses siguientes lo que tengamos un progresivo acercamiento al 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo", ha explicado el titular de Economía en una entrevista en el programa 'Las Mañanas', de RNE, recogida por Europa Press.

Los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en septiembre dos décimas, hasta el 2,9%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero, debido a que los precios de los carburantes y la electricidad bajaron menos que en igual mes de 2024.

Por su parte, el INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en septiembre disminuyó una décima, hasta el 2,3%.

Pese a la escalada en el índice general, Cuerpo considera que continúa un progreso de moderación hacia delante de los precios, para llegar al objetivo del Banco Central Europeo, que está en torno al 2%.

"Entendiendo que los datos de inflación varían y pueden evolucionar ligeramente a la alza o ligeramente a la baja mes a mes, pero lo importante es que la economía siga yendo bien y los salarios de los ciudadanos sigan evolucionando por encima de los precios de la inflación", ha destacado.