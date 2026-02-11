Cuerpo propone impulsar eurobonos para que la UE cree un activo refugio y refuerce su soberanía financiera

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha planteado una iniciativa de eurobonos, con el objetivo de que la Unión Europea cree un verdadero activo refugio y refuerce su soberanía financiera.

"Es el momento de que Europa cree un verdadero activo refugio y refuerce su soberanía financiera. Un amplio mercado de deuda de la UE bajaría costes, impulsaría la inversión y elevaría el papel del euro. Hora de cruzar el Rubicón", ha apuntado el ministro.

Cuerpo ha publicado este miércoles en 'Financial Times' un artículo bajo el título 'Europe's best bet for financial sovereignty is a true safe asset', en el que defiende que el impulso de bonos emitidos por la UE atraerían capital a largo plazo, reducirían los costes de financiación y desbloquearían la autonomía estratégica.

"Debatimos sobre defensa, presupuestos de seguridad, política industrial, soberanía digital y redes energéticas sin lo único que los haría asequibles: una forma colectiva de crédito en la que el mundo confíe. En su lugar, tenemos numerosos mercados de bonos soberanos y ciclos presupuestarios anuales fragmentados", ha señalado.

Por ello, Cuerpo considera que ha llegado el momento de crear un auténtico activo seguro europeo ampliando significativamente el mercado de bonos emitidos por la UE para 2028, haciéndolo lo suficientemente grande como para afianzar la soberanía financiera de la región y abrir una nueva era de autonomía económica.

El titular de Economía ha argumentado que "nunca" ha habido un mejor momento para hacerlo, ya que las carteras globales se están diversificando rápidamente, en busca de activos seguros, líquidos y de alta calidad.

"Con sus instituciones sólidas y su respeto inquebrantable por el Estado de Derecho, Europa es un destino privilegiado para el capital a largo plazo", ha asegurado Cuerpo.

Pero un activo seguro no se materializa, según Cuerpo, con "pequeños pasos o compromisos vagos", sino que requiere un plazo que obligue a la alineación política y un tamaño que imponga credibilidad en el mercado. "El próximo ciclo presupuestario de la UE comienza en 2028 y esa es la fecha límite", ha apuntado el ministro.