Cuerpo vigilará con "dos ojos" al acero y el automóvil, afectados por retos estructurales y aranceles

El Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Empresa, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). La comisión se realiza para dar cuenta de la situación actual de la economía española. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este martes que vigilará con "dos ojos" a los sectores del acero y el automóvil, que están particularmente afectados por "retos estructurales" y por los aranceles estadounidenses.

Durante su intervención en la Comisión de Economía, Comercio y Empresa, celebrada este martes en el Senado, Cuerpo ha explicado que los sectores del acero y del automóvil están particularmente afectados por retos estructurales de base, aunque cada uno tiene el suyo propio.

En el caso del acero, por ejemplo, el titular de Economía ha señalado que está afectado por la sobreproducción a nivel internacional y, en el caso del automóvil, por la transición hacia la movilidad sostenible "que pilla a los distintos países en distintos puntos".

Pero a esto se le añade el 'shock' relacionado con los aranceles estadounidenses, lo que supone un reto añadido para las empresas de estos dos sectores aunque, por ahora, se está conteniendo el impacto, según Cuerpo.

Esto no quiere decir, según el ministro, que no haya que seguir "con un ojo doble o dos ojos" la situación en cuanto a encapsular los riesgos en aquellas empresas que se puedan ver más afectadas a corto plazo y ayudarles a tener viabilidad en su negocio.

Además, se trata de abordar una visión de futuro respecto al sector, por ejemplo, del acero con medidas a nivel europeo para protegerlo de la llegada de ese exceso de capacidad que existe a nivel internacional.

Con respecto al sector del automóvil, Cuerpo ha destacado que es uno de los más beneficiados por el acuerdo de Mercosur. "La eliminación de los aranceles tanto para la producción de coches como para los componentes, que es un sector particularmente importante en España, hace que las exportaciones se espere que puedan crecer hasta un 40% para los coches europeos", ha destacado el ministro.

A corto plazo, el titular de Economía ha defendido que se está apoyando al sector a través de incentivos a la demanda, por ejemplo, el plan Moves y garantizando que se pueda producir esta transición lo más rápido posible, tanto en la construcción de las infraestructuras como en la adaptación de las líneas de producción.

REFORZAR EL ROL DEL ESTADO COMO GARANTE DE SEGURIDAD ECONÓMICA

Durante su intervención en la Cámara Baja, Cuerpo ha insistido en la importancia de reforzar el rol del Estado como garante de la seguridad económica, "como protector o asegurador en última instancia de los ciudadanos".

"Y esto lo tenemos que hacer entre todos. Y esto significa también un comportamiento responsable por parte de todos, por ejemplo, a la hora de trasladar una imagen fidedigna y fiel de lo que son las instituciones y de la importancia de las instituciones, entre otras, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística", ha defendido el titular de Economía.

En este sentido, Cuerpo ha remarcado que esto es un deber que se debe proteger entre todos para que los ciudadanos no se sientan cada vez más desafectados de las instituciones y para proporcionarles ese elemento de seguridad.