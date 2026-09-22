El déficit comercial sube un 30,5% en los siete primeros meses, hasta los 38.005 millones de euros

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El déficit comercial con EEUU se redujo un 9% hasta julio, mientras que el registrado con China creció un 12,8%

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El déficit comercial se situó en 38.005 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que supone un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del informe de comercio exterior de julio publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este resultado es consecuencia del aumento en un 2,2% de las exportaciones, que han alcanzado los 236.587,4 millones de euros entre enero y julio, máximo histórico para este periodo, frente a un repunte de las importaciones del 5,3%, hasta los 274.592,4 millones de euros.

Dentro de las importaciones, las energéticas se incrementaron un 13,6%, hasta los 36.993 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

La tasa de cobertura --cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje-- se situó en el 86,2% a cierre de julio, lo que supone 2,6 puntos menos que un año antes.

Los sectores con mayores superávits fueron: alimentación, bebidas y tabaco (10.607,1 millones de euros), semimanufacturas no químicas (3.857,7 millones de euros) y otras mercancías (3.710,0 millones de euros).

Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron Portugal (11.323,6 millones de euros), Francia (11.002,2 millones de euros) y Reino Unido (8.098,5 millones de euros).

CAE EL DÉFICIT COMERCIAL CON EEUU HASTA JULIO Y CRECE EL DE CHINA

En el acumulado enero-julio, las exportaciones a Estados Unidos se han elevado un 1,8%, hasta los 10.482,9 millones, al tiempo que las importaciones han caído un 3%, a 17.972,6 millones, lo que deja el déficit comercial en 7.489,8 millones, por debajo de los 8.235,2 millones de 2025, un 9% menos.

De su lado, las exportaciones a China cayeron un 3,3%, a 4.702,6 millones hasta julio, si bien las importaciones se impulsaron un 10,1%, hasta 31.449,4 millones, lo que deja el déficit comercial en 26.746,8 millones, un 12,8% más.

EL NÚMERO DE EXPORTADORES REGULARES MANTIENE UNA EVOLUCIÓN POSITIVA

El informe refleja que el número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes) mantuvo su evolución positiva en el acumulado hasta julio de 2026, con un incremento del 0,8% y un total de 44.478 exportadores.

Estos concentraron prácticamente la totalidad de las exportaciones, con ventas por valor de 227.814,9 millones de euros, un 2,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

EL DÉFICIT COMERCIAL CRECE EN JULIO A 5.224 MILLONES

Atendiendo sólo a los datos de julio, las exportaciones españolas de bienes sumaron cerca de 35.454 millones de euros, el mayor volumen registrado en este mes, con un crecimiento interanual del 3%, mientras que las importaciones también marcaron máximos para un mes de julio al situarse en 40.678 millones de euros, un 5,8% más.

De este modo, el déficit comercial alcanzó en julio los 5.224 millones de euros, por encima de los 4.009,4 millones de euros del mismo mes del año pasado.

Según ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, el avance exportador se apoyó en buena medida en el aumento de las exportaciones de productos energéticos, que crecieron un 60,8%, provocando una mejora del déficit energético en términos interanuales de 625 millones de euros. El déficit no energético se situó en 3.225,8 millones de euros.

Por sectores, destacaron los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.250,4 millones de euros), semimanufacturas no químicas (735,4 millones de euros) y otras mercancías (647,2 millones de euros). El superávit comercial con la Unión Europea sigue manteniéndose de forma ininterrumpida desde enero (1.740 millones de euros en julio de 2026).

Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávits en julio fueron Portugal (1.810 millones de euros), Francia (1.541 millones de euros) y Reino Unido (1.298 millones de euros). En el contexto internacional, las exportaciones de mercancías crecieron en julio un 7,8% en el conjunto de la Unión Europea-27 y un 9% en la zona euro.

Entre las principales economías comunitarias, aumentaron un 6,1% en Alemania, un 3,7% en Francia y un 4,7% en Italia. Fuera de la Unión Europea, las exportaciones crecieron un 4,4% en Reino Unido, un 12,1% en Estados Unidos, un 17,8% en China y un 23,2% en Japón.