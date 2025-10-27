Diez capitales de provincia españolas presentan una rentabilidad del alquiler inferior al 5%, según pisos.com

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad bruta del alquiler en España en septiembre del 2025 alcanzó el 6,85%, pero diez capitales de provincia, entre las que se encuentran San Sebastián, Palma y Cádiz, presentan una rentabilidad inferior al 5%, según los datos registrados de pisos.com.

El informe de la plataforma relativo a la rentabilidad obtenida por las propiedades inmobiliarias en España revelan que el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición (6,85%) experimentó un aumento de 95 centésimas respecto al mismo periodo de 2024 (5,90%) y de 3 centésimas con relación al pasado mes de agosto de 2025 (6,82%).

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, señala que el mercado inmobiliario español se enfrenta a un porcentaje cada vez mayor de la demanda que "queda fuera del acceso a la vivienda debido a los precios", mientras que muchos propietarios optan por vender sus activos en lugar de alquilarlos, lo que "limita la generación de nuevo producto".

El ranking de la inmobiliaria sobre la rentabilidad media del alquiler de las capitales de provincia españolas está liderado por Tarragona (8,04%), seguida de Jaén (7,33%), Sevilla (7,20%), Castellón de la Plana (7,09%), Ávila (7,05%), Segovia (6,99%), Córdoba (6,98%), Huesca (6,92%), Barcelona (6,88%) y Almería (6,86%), donde se encuentran los precios más competitivos.

En el otro extremo se encuentran San Sebastián (3,80%), Palma (4,37%), Cádiz (4,59%), A Coruña (4,66%), Pamplona (4,68%), Salamanca (4,80%), Málaga (4,82%), Bilbao (4,83%), Santander (4,87%) y Logroño (4,89%), todas con rentabilidades inferiores al 5%.

Los datos de pisos.com revelan también dinámicas diferenciadas en el mercado inmobiliario entre Madrid y Barcelona: mientras Madrid registra un aumento de su rentabilidad respecto al mes anterior, hasta situarse en un 5,31%, Barcelona experimenta una ligera disminución, con una rentabilidad del 5,88%, aunque "ambas mantienen su atractivo como destinos estratégicos para la inversión inmobiliaria".