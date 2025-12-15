Economía-La compraventa de fincas rústicas registra su tercer mejor dato en octubre con 14.976 propiedades, un 17,6% más

Archivo - Zona rural del occidente asturiano. - PRINCIPADO - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de fincas rústicas creció un 17,6% en octubre respecto a septiembre, hasta alcanzar las 14.976 propiedades, lo que sitúa a octubre como uno de los meses con mayor actividad de compraventa de fincas rústicas de 2025, junto con marzo (15.676 operaciones) y mayo (15.043 operaciones), de acuerdo con la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque la cifra de octubre supuso un decrecimiento del 7,2% respecto al máximo histórico registrado durante mismo mes de 2024 (16.070 operaciones), esta ha supuesto un aumento respecto a septiembre, influenciado, según señala el CEO y fundador de Cocampo, Regino Coca, por "un contexto marcado por la persistente crisis de acceso a la vivienda, que está llevando a parte de la demanda a explorar alternativas al mercado residencial convencional".

Además de por compraventa, las fincas rústicas se transmitieron en el décimo mes del año por herencia (16.846 operaciones), por donación, (1.462), por permuta (239) y por otros tipos de transmisiones (9.330).

CASTILLA Y LEÓN, LÍDER EN EL RANKING DE COMPRAVENTA DE FINCAS

Castilla y León fue la comunidad líder en el ranking de compraventa de fincas rústicas en octubre, con 2.275 transacciones, seguida de Andalucía (2.100), la Comunidad Valenciana (1.917) y Castilla-La Mancha (1.785), que concentraron el 53,9% de la actividad nacional.

En cambio, las zonas geográficas con el menor número de adquisiciones fueron la Comunidad de Madrid (140 operaciones), La Rioja (243), País Vasco (288) y la Comunidad Foral de Navarra (319).

En relación con el mismo periodo del año anterior, la compraventa de fincas rústicas aumentó en 10 comunidades, con los mayores incrementos registrados en Asturias (29,5%), la Comunidad Foral de Navarra (21,8%), País Vasco (13,8%), Cantabria (12,4%) e Islas Baleares (8%).

Por debajo de la media, la compraventa de fincas rústicas creció en Islas Baleares (35,7%), la Comunidad Valenciana (34,9%), Andalucía (34,5%), Asturias (33,6%), Castilla y León (28,5%), Región de Murcia (22,8%), Castilla-la Mancha (20,6%) y Extremadura (19,9%). De su lado, las transmisiones de fincas rústicas por herencia ascendieron un 17,2% en relación con octubre de 2023 y se elevaron un 18,9% con referencia a septiembre.

Otras zonas donde se adquirieron más fincas rústicas que hace un año fueron la Comunidad Valenciana (3,2%), la Región de Murcia (1,8%), Canarias (1,8%), La Rioja (0,8%) y Castilla-La Mancha (0,2%), mientras que las adquisiciones descendieron en Comunidad de Madrid (-36,1%), Aragón (- 29,0%), Galicia (-29,0%), Andalucía (-13,4%), Extremadura (-12,5%), Castilla y León (-8,0%) y Cataluña (-4,5%).