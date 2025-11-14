EEUU y Suiza llegan a un acuerdo que reduce los aranceles al 15% para el país europeo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos y Suiza han alcanzado un acuerdo que permitirá rebajar los aranceles estadounidenses a los productos procedentes del país helvético al 15%, frente al 39% actual.

"Suiza y Estados Unidos han encontrado una solución: los aranceles estadounidenses se reducirán al 15%", ha anunciado el Gobierno suizo a través de la red social X.

En su publicación, las autoridades suizas destacan la "productiva" reunión con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y agradecen al presidente estadounidense, Donald Trump, "su diálogo constructivo".

En declaraciones a la cadena CNBC, recogidas por Europa Press, Greer ha confirmado que los dos países han llegado a un acuerdo comercial, añadiendo que Suiza trasladará gran parte de su producción a Estados Unidos, incluyendo productos farmacéuticos, fundición de oro y material ferroviario.

"Estamos muy entusiasmados con este acuerdo y lo que significa para la industria manufacturera estadounidense", ha comentado.

El pasado 31 de julio, Washington anunció la imposición desde el pasado 7 de agosto de un arancel del 39% a las importaciones procedentes de Suiza, el más elevado entre los países europeos y entre los más gravosos de todo el mundo, superando incluso la tarifa del 31% anunciada inicialmente el 2 de abril durante el llamado 'Día de la Liberación'.

Ante este escenario, el Gobierno de Suiza revisó en octubre sus previsiones de crecimiento para el país de cara a 2026, hasta el 0,9% en vez del 1,2% anticipado en junio, para incorporar el impacto adverso esperado del arancel adicional del 39% aplicado por Estados Unidos a las importaciones procedentes del país helvético.