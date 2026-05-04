La empresa líder de fertilizantes en EAU reestructura sus rutas para evitar el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de satélite del estrecho de Ormuz. - Modis Team/Nasa Gsfc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa líder de fertilizantes de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y una de las más importantes del mundo, Fertiglobe, ha reestructurado parte de sus rutas comerciales en las últimas semanas con el objetivo de evitar el estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado al tráfico marítimo desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán hace ya más de dos meses, y poder mantener así sus flujos comerciales con el resto del mundo.

De esta manera, la empresa ha determinado que el fuerte aumento de los precios hace que sea rentable modificar la logística en el comercio de fertilizantes a pesar del incremento de los costes, según ha indicado 'Financial Times'. Así, la compañía, respaldada por el estado de EAU, ha comenzado a transportar por carretera parte de esta mercancía para llegar a puertos fuera del estrecho.

Emiratos Árabes Unidos cuenta con costa tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán --ambos unidos por mar a través de Ormuz--, por lo que su situación estratégica le permite buscar vías alternativas para que sus barcos mercantes puedan alcanzar el mar Arábigo y acceder al resto de mercados internacionales.

"Mientras logremos superar los obstáculos logísticos, el precio lo compensa con creces. El mercado está desesperado por el producto", ha declarado el consejero delegado de Fertiglobe, Ahmed El-Hoshy, al diario británico.

De esta manera, las plantas de la compañía se encuentran operando a pleno rendimiento, a pesar de que la reestructuración de los itinerarios ha supuesto un doble impacto en las actividades de carga y los elevados costes del transporte.

"Tenemos almacenamiento en nuestras instalaciones, tenemos almacenamiento en otros puertos que están fuera del estrecho de Ormuz y almacenamiento flotante", ha indicado El-Hoshy que también ha añadido que cuenta con buques preparados para tomar su ruta una vez se normalice el tráfico en la zona.

Otros países de Oriente Próximo como Arabia Saudí también han redirigido su producción de petróleo hacia otras rutas para evitar el bloque del estrecho de Ormuz. La petrolera Saudi Aramco ha desviado parte de su producción hacia el mar Rojo.