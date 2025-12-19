Escrivá anuncia que el Banco de España mejorará su previsión de crecimiento para 2025 y 2026

Archivo - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Pide una coordinación y un trabajo "al unísono" de Gobierno, comunidades y ayuntamientos para afrontar el problema de vivienda MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha avanzado que el organismo revisará al alza sus previsiones de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB), dado que los últimos datos conocidos "confirman la resiliencia y el dinamismo de la economía española".

"En el 2025 ya casi está todo vendido, porque ya prácticamente es final de año y, por lo tanto, el margen de revisión es muy pequeño. O sea que es para el año que viene donde habrá una revisión algo mayor", ha afirmado el gobernador en una entrevista concedida a RTVE, recogida por Europa Press.

El pasado mes de septiembre, el Banco de España mejoró dos décimas su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) para 2025, hasta el 2,6%, y mantuvo sin cambios sus proyecciones para 2026 y 2027 en el 1,8% y el 1,7%, respectivamente.

El próximo martes, 23 de diciembre, el organismo que dirige José Luis Escrivá publicará su informe trimestral de la economía española, en el que se mejorarán las perspectivas para el PIB, al igual que el Banco Central Europeo (BCE) ha actualizado al alza sus previsiones de crecimiento para este año y para el año que viene. "Nosotros tendremos un movimiento de revisión al alza similar", ha adelantado el gobernador.

Otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea o la OCDE, han revisado recientemente al alza sus estimaciones para la economía española en 2025, hasta situarlas en el entorno del 2,9%.

PIDE COORDINACIÓN ENTRE GOBIERNO, CCAA Y AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA

En cuanto a vivienda, el gobernador espera que se solucione el problema que afecta a España actualmente y considera que para hacer frente a esta cuestión se requiere una coordinación y un trabajo al unísono de los tres niveles de las administraciones que están involucradas.

"La vivienda es una competencia local, autonómica y estatal en distintos grados y conviene que haya una convergencia de esos niveles", ha subrayado.

Tal y como han reflejado los últimos informes del Banco de España, se debe propiciar un aumento de la oferta de vivienda, sobre todo vivienda asequible para niveles de renta baja o media baja, que es donde el problema "está más agudizado".

Para Escrivá, se debe conseguir que, al mismo ritmo que se están formando hogares en España y está aumentando la población, se propicie una oferta que siga este aumento de la demanda, "porque la brecha que se ha abierto en estos años es significativa".

"NO SE VEN RAZONES PARA MOVER LOS TIPOS EN NINGUNA DIRECCIÓN"

Después de que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) haya decidido esta semana cumplir con el guion y mantener de nuevo sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, Escrivá ha asegurado que no se ven razones para mover los tipos en ninguna dirección.

"Estamos abiertos a cualquier movimiento, en cualquier dirección, en su caso, pero que por el momento estamos muy cómodos con el nivel del 2% actual", ha remarcado.

Con ese panorama en el que se espera que los tipos permanezcan anclados en el 2%, Escrivá ha destacado que esta estabilidad de precios permite estar en un entorno "muy estable", lo que es bueno para que las condiciones de financiación también sean más predecibles.