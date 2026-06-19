Escrivá acude la próxima semana en el Congreso para detallar el último informe anual del Banco de España

Archivo - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante el Encuentro de Alto Nivel de Control Externo e Independencia 'Control externo e independencia', en la Fundación Ortega-Marañon, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparecerá el próximo martes, 23 de junio, en la Comisión de Economía del Congreso para detallar el último informe anual de la institución correspondiente a 2025.

Según consta en el borrador del orden del día de la comisión, recogido por Europa Press, el también exministro y expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tendrá que dar cuenta del informe en el que el Banco de España ha mantenido sus previsiones de crecimiento del PIB español para 2026 y 2027 en el 2,3% y el 1,7%, respectivamente.

Dicho informe también elevó la previsión de inflación para este año al 3,6% y hasta el 2,6% en 2027, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y los impactos en diferentes bienes y servicios, especialmente los energéticos en el marco de la guerra en Oriente Medio.

En un principio, la comparecencia de Escrivá iba a coincidir con la presentación por parte del Gobierno del cuadro de previsiones macroeconómicas de los Presupuestos Generales del Estado, pero el Ministerio de Economía ha decidido posponer el cuadro macro al 29 de junio, fecha en la que también se aprobará un nuevo decreto ley para prorrogar ayudas fiscales para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

FALTAN 750.000 VIVIENDAS

Además de esas previsiones macroeconómicas, el informe que Escrivá expondrá al Parlamento recoge que entre 2021 y 2025 se ha generado un déficit acumulado cercano a las 750.000 viviendas como consecuencia de que la creación de hogares ha superado la construcción residencial.

José Luis Escrivá también tendrá que informar sobre "transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto" en la institución a petición de Sumar, socio minoritario del Gobierno.

Sumar viene teniendo algunas fricciones con la institución que gobierna Escrivá que han acabado en los tribunales, en concreto por la reclamación del grupo plurinacional para que el Banco de España informe de los beneficios que obtuvieron las entidades financieras con los depósitos en el Banco Central Europeo (BCE).