España reorienta 3.200 millones de fondos de cohesión hacia competitividad, defensa y vivienda

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

España ha redirigido 3.200 millones de euros de fondos de cohesión hacia nuevas prioridades como la competitividad, la defensa o la vivienda, en línea con el ajuste aplicado por la Unión Europea, que ha movilizado un total de 34.600 millones para adaptar el uso de estos recursos a las necesidades actuales.

"El mundo ha cambiado y sigue cambiando. Continuar invirtiendo según las prioridades fijadas en 2019 y 2020 ya no era posible", ha señalado el vicepresidente comunitario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, que, junto a la vicepresidenta de Empleo, Roxana Minzatu, ha presentado los resultados de la revisión intermedia de estos fondos y ha explicado cómo se han ido reorientando hacia nuevos ámbitos que la UE considera estratégicos.

Según ha explicado el responsable comunitario, esta revisión ha permitido modificar 186 programas --137 regionales y 49 nacionales-- en 25 Estados miembro, con el objetivo de ajustar las inversiones a un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la transición energética y los retos industriales.

Esta reasignación se produce dentro de los 35.562 millones de euros asignados al país para el periodo 2021-2027, lo que sitúa a España entre los países con mayor volumen de ajustes, solo por detrás de Polonia, con más de 8.000 millones e Italia (más de 7.000 millones), y por delante de Portugal, con 2.500 millones, así como de Alemania y Grecia, cuyos importes rondan los 2.000 millones.

En el caso español, el grueso de los recursos se orienta hacia el refuerzo del tejido productivo y la innovación, que absorben 2.137 millones de euros, mientras que el resto se distribuye entre ámbitos como la seguridad y preparación (435 millones), el acceso a la vivienda (268 millones), la gestión del agua (180 millones) y las infraestructuras energéticas (181 millones).

Un reparto que reproduce la tendencia general en la UE, donde la mayor parte de los fondos se dirigen también a competitividad, con 15.200 millones de euros, seguida por la defensa, que suma 11.900 millones, mientras que vivienda, agua y energía reciben 3.300, 3.100 y 1.200 millones, respectivamente.

Fitto ha subrayado que no se trata de "compromisos sobre el papel", sino de recursos ya disponibles para su ejecución, al tiempo que ha defendido que el proceso ha sido voluntario y ha contado con incentivos como mayor prefinanciación y tasas de cofinanciación más elevadas.

Por su parte, Minzatu ha subrayado que esta revisión refuerza la política de cohesión como herramienta clave para responder a los nuevos desafíos, al permitir a la UE y a los Estados miembros actuar "con rapidez y de manera eficaz" ante prioridades como la competitividad, la preparación o la transición verde.

Asimismo, ha destacado que parte de los fondos se destinarán al desarrollo de capacidades y formación, incluyendo ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la preparación ante emergencias, sin dejar de lado objetivos tradicionales como la inclusión social o la lucha contra la pobreza.