Lagarde asegura que el BCE no titubeará en su respuesta a la crisis de Irán

Archivo - 16 March 2023, Hesse, Frankfurt_Main: Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB) speaks at a press conference on the Bank's current Governing Council meeting. Photo: Boris Roessler/dpa - Boris Roessler/Dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE) no actuará en respuesta a la crisis desencadenada por el conflicto en Oriente Próximo hasta contar con información suficiente sobre la magnitud y la persistencia del impacto, pero la indecisión no paralizará a la entidad a la hora de cumplir su compromiso "incondicional" de lograr una inflación del 2% a medio plazo, según ha asegurado la presienta de la entidad, Christine Lagarde.

En la inauguración del ciclo de conferencias organizado en Fráncfort por el Instituto para la Estabilidad Monetaria y Financiera de la Universidad Goethe, la francesa ha subrayado que el BCE no está en la misma situación que hace cuatro años, al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, y actualmente cuenta con una estrategia diseñada para un mundo de mayor incertidumbre, incluyendo opciones graduales de respuesta.

Asimismo, a diferencia de la crisis energética de 2021-2022, cuando varios mecanismos operaban simultáneamente, hoy hay factores que apuntan a una menor repercusión, dado que el efecto de la crisis actual ha sido, hasta ahora, menor; el contexto macroeconómico actual es más favorable; y las políticas macroeconómicas son menos expansivas.

"Partimos de una posición más ventajosa en caso de que sea necesario actuar", ha resumido Lagarde, para quien, sin embargo, "al mismo tiempo, existen motivos para mantenerse alerta".

"Si actual crisis se mantiene contenida en los mercados energéticos, su impacto en la inflación podría ser limitado. Pero si se intensifica o persiste, la transmisión de la inflación podría acelerarse", ha advertido.

De este modo, si bien el BCE no actuará hasta contar con información suficiente sobre la magnitud y la persistencia del impacto de la crisis en Oriente Próximo, así como sobre su propagación, Lagarde ha afirmado que "la indecisión no nos paralizará: nuestro compromiso de lograr una inflación del 2% a medio plazo es incondicional".

A este respecto, la 'guardiana del euro' ha destacado que el BCE ahora dispone de mayor agilidad al mantener un enfoque basado en datos, reunión a reunión, sin comprometerse de antemano con ninguna senda de tipos de interés para no tener las manos atadas en un entorno donde las perspectivas pueden cambiar rápidamente, mientras que en 2022 la orientación prospectiva limitó su flexibilidad para actuar.

"Ahora, estamos preparados, si procede, para modificar nuestra política en cualquier reunión", ha recordado Lagarde.

Por otro lado, para Lagarde también supone una diferencia clave el enfoque en los riesgos adoptado en la estrategia de política monetaria, incluyendo el uso de distintos escenarios como herramienta para anticipar los riesgos en caso de cambios en las condiciones del entorno, lo que implica un seguimiento exhaustivo de los indicadores que pueden señalar con antelación la magnitud y el momento de los efectos indirectos y de segunda ronda.

Para la presidenta del BCE, esto dependerá de la evolución de los mercados de materias primas, pero también "de cómo se reparta la carga del shock", que debe ser absorbida por trabajadores, empresas y gobiernos.

De este modo, como sucedió en 2022, si las empresas aumentan sus precios de venta de forma desproporcionada, esto podría desencadenar una respuesta equivalente por parte de los trabajadores, por lo que el BCE vigilará atentamente las expectativas de precios de venta y los indicadores salariales.

Al mismo tiempo, Lagarde ha reiterado que la respuesta fiscal será crucial, ya que, si bien la implementación de medidas gubernamentales específicas puede ayudar a mitigar el impacto reduciendo la demanda de energía y compensando a los hogares de bajos ingresos, "las medidas amplias y de alcance ilimitado pueden aumentar excesivamente la demanda y reforzar la transmisión de costes".