El Gobierno de Colombia espera que la economía del país crezca entre un 1,8% y un 2% en 2023

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para este año que se ubique entre el 1,8% y el 2%, en medio de un contexto de desaceleración económica previsto por organismos como el banco central del país y tras conocerse que el PIB del segundo semestre apenas se expandió un 0,3% anual.

Así lo ha asegurado el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Ricardo Bonilla, quien ha valorado que durante el segundo semestre del año se puede dar "un escenario de recuperación económica" con arreglo, entre otros, a la progresiva caída de la inflación.

En este sentido, el responsable económico del Gobierno de Colombia ha explicado que el objetivo de inflación al cierre del año está en el 9,2% interanual. En el mes de julio, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el índice de precios cayó al 11,78%, situándose todavía muy por encima de la meta del organismo central.

Las previsiones económicas del Gobierno coinciden con las de algunos organismos internacionales. Es el caso del Banco Mundial, que pronostica un crecimiento del 1,7%. Por el contrario, otras instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) son menos optimistas, y estiman tan solo un 1,2% de incremento.

RECORTAR LOS TIPOS

Ante un riesgo de desaceleración económica, Bonilla ha apelado directamente al banco central para que proceda a recortar los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el nivel del 13,25%. Esta es la segunda ocasión consecutiva en la que opta por congelar la tasa, a la espera de que se consolide el proceso de ralentización.

"Estamos en un momento en el que el enfriamiento de la economía le está enviando un mensaje al Banco de la Republica [el banco central del país] en torno a que es hora de bajar los tipos de interés. Se espera que entre septiembre y octubre próximos se revise esta probabilidad", ha sentenciado el ministro.

Bonilla no es el primer miembro del Gobierno que apuesta por reducir la tasa de política monetaria en los últimos días. El mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamamiento tras conocerse el dato del PIB del segundo trimestre.

"La economía real retrocede básicamente por la elevada tasa de interés. Le solicito al Banco de la República, dado que hemos controlado la inflación, bajarla", escribía el mandatario en su cuenta de Twitter.

Por el momento, desde el organismo presidido por Leonardo Villar no se ha adelantado ninguna fecha para cometer el primer recorte de los tipos, y reconocieron que la lucha contra la inflación no ha terminado. En las actas de la última reunión se recogía que el banco era partidario de "mantener la actual postura restrictiva" de la política monetaria, hasta no ver señales convincentes de la convergencia de la inflación hacia su meta.