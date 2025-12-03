El Gobierno encomienda a la IGAE la evaluación 'ex post' de las previsiones presupuestarias

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha encomendado la evaluación 'ex post' de las previsiones presupuestarias a un organismo con "autonomía funcional" como es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), según fija un real decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este real decreto transpone formalmente al Derecho nacional lo previsto en una directiva europea sobre las previsiones macroeconómicas y presupuestarias, con el objetivo de reforzar la implicación nacional y la orientación a medio plazo de la planificación presupuestaria.

Una de las cuestiones más relevantes que fija el real decreto es que la evaluación 'ex post' de las previsiones de las principales variables presupuestarias se realizará por la Intervención General de la Administración del Estado.

Según la directiva europea, esas evaluaciones se harán públicas y deben incluir el análisis de los supuestos económicos, la comparación con previsiones elaboradas por otras instituciones y la evaluación de la precisión de previsiones anteriores.

De su lado, el real decreto también establece que las diferencias importantes entre el escenario macropresupuestario base y la previsión de la Comisión Europea se describirán de manera motivada, en particular si el nivel o el crecimiento de las variables de los supuestos externos se aparta significativamente de los valores expuestos en las previsiones de la Comisión Europea.

INCIDENCIA MACROECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Además, en línea con la necesidad de adaptar la normativa presupuestaria a los efectos del cambio climático, la directiva también establece la obligación de publicar, en la medida de lo posible, una evaluación de los riesgos macrofiscales derivados del cambio climático e información sobre los pasivos contingentes y costes fiscales relacionados con las catástrofes y el clima.

Por ello, el real decreto incorpora un artículo en el que se indica que, en el marco de la planificación presupuestaria plurianual, se realizará una evaluación que tendrá en cuenta los riesgos macroeconómicos y presupuestarios derivados del cambio climático y sus efectos medioambientales y distributivos.

En el marco de los procesos presupuestarios anuales, la Intervención General de la Administración del Estado analizará, en la medida de lo posible, información sobre los pasivos contingentes relacionados con las catástrofes y el clima.

Los resultados, que incluirán, en la medida de lo posible, los costes fiscales incurridos consecuencia de catástrofes y perturbaciones climáticas, serán publicados por la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas.