El Gobierno nombra a Juan Luis Gimeno Chocarro director general de Comercio Internacional e Inversiones

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Juan Luis Gimeno Chocarro como director general de Comercio Internacional e Inversiones, dentro del organigrama del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Así, según ha indicado en un comunicado este martes la cartera liderada por Carlos Cuerpo, Gimeno, nacido en 1978 y licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

En concreto, el nuevo director entra al cargo en sustitución de Alicia Varela, quien ha desempeñado el cargo desde 2022, tras haber sido consejera económica y comercial en las Oficinas de Lagos, El Cairo y Moscú y subdirectora general de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior y de Red Territorial de Comercio (entre 2013 a 2016).

El titular del ramo ha expresado su más "sincero agradecimiento a Alicia Varela por su contribución al fortalecimiento del comercio español en los mercados internacionales y su apoyo para impulsar la inversión extranjera al país durante los últimos tres años".

EXPERIENCIA EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Entrando al detalle de la trayectoria de Gimeno, el departamento de Economía ha indicado que este ha desarrollado su carrera en la Administración Pública española, contando con una "amplia experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas, diplomacia económica internacional, análisis económicos y diversos puestos de asesoramiento a altos cargos".

En el sector público español, Gimeno Chocarro ha sido director general de Estadísticas y Análisis Sociolaboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al tiempo que también ha ocupado el cargo de subdirector adjunto en la Subdirección de Estudios, en la Dirección de Promoción de la Competencia y en la Comisión Nacional de Competencia.

Igualmente, también ha ocupado el cargo de subdirector adjunto en la Subdirección General de Ordenamiento Jurídico-Económico de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, vocal asesor en el Gabinete de la ministra de Empleo y Seguridad Social y jefe del Gabinete del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En el ámbito internacional, ha sido consejero económico y comercial en la oficina económica y comercial de España en Los Ángeles (Estados Unidos) y ha ejercido como representante en materia de relaciones económicas ante la Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional (FMI), OCDE y el G20. Actualmente, era asesor sénior del Gabinete del ministro de Economía, Comercio y Empresa.