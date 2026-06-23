El Gobierno propone al catedrático Juan José Ganuza como presidente de la CNMC

El nuevo presidente de la CNMC, Juan José Ganuza. - FUNCAS

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha aprobado hoy la propuesta de nombramiento de Juan José Ganuza Fernández como presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la de tres nuevos consejeros del organismo: Carmen Balsa, Marina Echebarría y Joan Capdevila.

Los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso para, posteriormente, ser nombrados por Consejo de Ministros mediante Real Decreto, conforme a lo establecido en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.

El mandato es por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección.

Juan José Ganuza Fernández (1968) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Carlos III.

Completó su formación investigadora como postdoctoral en la University of California Los Angeles (UCLA) y en el reputado Institut d'Économie Industrielle de Toulouse, uno de los centros de referencia mundial en organización industrial y regulación.

Es catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra, donde acumula cerca de tres décadas de trayectoria académica especializada en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública. Ha dirigido durante una década el Máster en Competencia y Regulación de Mercados de la Barcelona School of Economics, referente formativo en el ámbito regulatorio en España.

Cuenta con una amplia producción científica de impacto internacional y ha asumido responsabilidades editoriales en revistas especializadas de Economía Industrial. Desde 2014 dirige la División de Competencia y Regulación de Mercados en Funcas, donde ha liderado proyectos de investigación aplicada con incidencia directa en el diseño de políticas públicas.

Juan José Ganuza ha colaborado de forma continuada con la propia CNMC en seminarios y publicaciones especializadas. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El consejo de la CNMC se compone de diez miembros: un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros. Los miembros del Consejo, y entre ellos el presidente y el vicepresidente, son nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del ministro de Economía, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos.

El mandato de los miembros del Consejo es de seis años sin posibilidad de reelección. La renovación de los miembros del Consejo se hará parcialmente cada dos años, de modo que ningún miembro del Consejo permanezca en su cargo por tiempo superior a seis años.

RENOVACIÓN DE CONSEJEROS

Carmen Balsa es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares (1990) y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1992.

Ha desarrollado una carrera centrada en política económica, regulación y competencia: fue subdirectora General de Ordenamiento Jurídico Económico (1995-2004), directora de la División de Evaluación de Políticas Públicas en el Ministerio de Administraciones Públicas; subdirectora de Estudios de la División de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de Competencia -antecesora de la CNMC- (2008-2009), y senior advisor de la representación española en el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en Washington (2009-2012).

Entre 2018 y 2021 ejerció como directora de Gabinete de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.

Joan Capdevila (1965) es licenciado en Veterinaria y cuenta con una sólida formación en gestión pública de alto nivel, acreditada mediante el Programa Ejecutivo en Gobernanza del Sector Público de Esade (2020-2021) y el Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación de Deusto Business School (2018-2019).

Diputado al Congreso de los Diputados durante cuatro legislaturas consecutivas (XI a XIV, diciembre 2015-julio 2024), ejerció como presidente de la Comisión de Industria y Portavoz de las Comisiones de Transición Ecológica y de Economía, lo que le confiere un conocimiento directo del marco regulatorio de los sectores supervisados por la CNMC.

Fue delegado del Govern de la Generalitat de Catalunya en Madrid (septiembre 2024-septiembre 2025).

Marina Echebarría Sáenz (1963) es catedrática de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en la que ha desempeñado una larga carrera por más de 38 años ocupando diversos cargos académicos.

Es autora de obra científica abundante en materia de Derecho de la distribución comercial, mercados electrónicos y derecho de las nuevas tecnologías, con clara incidencia en el Derecho de la competencia, una de las áreas naturales de la CNMC.

Ha liderado y participado en numerosos proyectos de investigación sobre las materias de derecho antitrust, mercados de distribución, medios de pago electrónicos y activos digitales. Fue ponente del anteproyecto de ley de contratos de distribución comercial por encargo del Ministerio de Industria. Ha sido conferenciante en más de 100 congresos nacionales e internacionales.

Es miembro de número del Instituto de Estudios Europeos UVA (Instituto oficial UE) y vocal permanente de la sección mercantil de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Posee también una destacada carrera como activista por los derechos del colectivo LGBTI, habiendo sido presidenta del Consejo de Participación de las personas LGBTI entre 2021 y 2024.