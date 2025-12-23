El Gobierno prorroga la prohibición de desahucios a vulnerables y el bono social eléctrico para todo 2026

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley que incluye la prórroga del denominado 'escudo social' para todo 2026, que incluye, entre otras medidas, la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y el bono social eléctrico.

El decreto, que también recoge la revalorización general de las pensiones del 2,7% en 2026 y el alza de las pensiones mínimas entre un 7% y un 11,4%, incluye asimismo los incentivos fiscales a particulares y empresas para comprar vehículos eléctricos, instalar puntos de recarga o realizar obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.

Igualmente, el decreto 'ómnibus' aprobado este martes establece una exención para las ayudas personales recibidas por los afectados por los incendios forestales de este verano, y al mismo tiempo se prolongan las ayudas para los afectados por la DANA y para la reconstrucción de los municipios afectados, con nuevas exenciones en IRPF y Sociedades a profesionales y empresas, entre otras medidas.

El texto da luz verde también a la cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación, y para el personal sanitario, se amplía un año más la posibilidad de que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con su trabajo.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la nueva ministra portavoz, Elma Saiz, se ha mostrado confiada en poder sacar adelante el decreto en el Parlamento, dado que incluye muchas medidas que ya fueron prorrogadas en 2025 y que contaron con el apoyo de la Cámara.

"El Gobierno trabaja con el afán de aprobar todas estas medidas y seguir trabajando para alcanzar los consensos necesarios para ello", ha reiterado la ministra.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))