El índice preferido por la Fed para medir la inflación se mantuvo en julio en el 2,6%

Archivo - El Capitolio, sede del poder legislativo en Estados Unidos. - Europa Press - Archivo

La subyacente repuntó una décima, al 2,9%

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, permaneció en julio en el 2,6% interanual, según ha revelado este viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el séptimo mes de 2025 con un incremento del 2,9%, una décima más. De su lado, el importe de los alimentos creció un 1,9% y la factura energética se abarató un 2,7%.

En tasas mensuales, el índice general de inflación se anotó un avance del 0,2%, una décima menos, y la subyacente arrojó una lectura del 0,3%, sin cambios.

Para hacer frente al alza de precios, la Fed subió once veces consecutivas los tipos de interés a partir de marzo de 2022, aunque detuvo dicho ciclo en julio de 2023 después de llevarlos al rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,5%.

En su reunión del 30 de julio, la Fed optó por mantener por quinta vez consecutiva la tasa de referencia y subrayó que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas seguían siendo "altas". Así, el instituto emisor indicó que continuaría "atento" a los riesgos para la inflación y el empleo.